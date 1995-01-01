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    «Насьональ Потоси» в игре Южноамериканского кубка нанес 54 удара, но не забил и проиграл на последних минутах

    «Насьональ Потоси» на своем поле уступил «Сулии» (0:1) в первом матче 1/32 финала Южноамериканского кубка.

    Хозяева нанесли по воротам венесуэльской команды 54 удара и владели мячом 79% игрового времени, но не смогли отличиться. А на второй компенсированной минуте встречи полузащитник «Сулии» Брайан Мойя забил единственный гол и принес своей команде победу.

    Ни одна команда с 2013 года не била 54 раза в играх Южноамериканского кубка и Кубка Либертадорес.

    Источник: Твиттер Южноамериканского кубка

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