«Насьональ Потоси» в игре Южноамериканского кубка нанес 54 удара, но не забил и проиграл на последних минутах

«Насьональ Потоси» на своем поле уступил «Сулии» (0:1) в первом матче 1/32 финала Южноамериканского кубка.

Хозяева нанесли по воротам венесуэльской команды 54 удара и владели мячом 79% игрового времени, но не смогли отличиться. А на второй компенсированной минуте встречи полузащитник «Сулии» Брайан Мойя забил единственный гол и принес своей команде победу.

Ни одна команда с 2013 года не била 54 раза в играх Южноамериканского кубка и Кубка Либертадорес.