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    Тудор возглавил «Удинезе». Он стал третьим тренером команды в этом сезоне

    «Удинезе» на своем официальном сайте объявил о возвращении Игора Тудора на пост главного тренера команды.

    Хорватский специалист сменил у руля фриульцев Давиде Николу, которого накануне отправили в отставку за неудовлетворительные результаты.

    Тудор уже возглавлял «Удинезе» в прошлом сезоне и сумел спасти команду от вылета в Серию Б.

    • По итогам 28 туров «Удинезе» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 25 очков. У них есть матч в запасе.
    • Тудор стал третьим тренером команды в этом сезоне после Николы и Хулио Веласкеса.

    Источник: Официальный сайт «Удинезе»

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