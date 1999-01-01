Тудор возглавил «Удинезе». Он стал третьим тренером команды в этом сезоне

«Удинезе» на своем официальном сайте объявил о возвращении Игора Тудора на пост главного тренера команды.
Хорватский специалист сменил у руля фриульцев Давиде Николу, которого накануне отправили в отставку за неудовлетворительные результаты.
Тудор уже возглавлял «Удинезе» в прошлом сезоне и сумел спасти команду от вылета в Серию Б.
- По итогам 28 туров «Удинезе» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 25 очков. У них есть матч в запасе.
- Тудор стал третьим тренером команды в этом сезоне после Николы и Хулио Веласкеса.