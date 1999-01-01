Тудор возглавил «Удинезе». Он стал третьим тренером команды в этом сезоне

«Удинезе» на своем официальном сайте объявил о возвращении Игора Тудора на пост главного тренера команды.

Хорватский специалист сменил у руля фриульцев Давиде Николу, которого накануне отправили в отставку за неудовлетворительные результаты.

Тудор уже возглавлял «Удинезе» в прошлом сезоне и сумел спасти команду от вылета в Серию Б.