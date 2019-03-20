Клопп: «Салаху нужно работать, и все вернется. Ему просто немного не везет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре форвардов Садио Мане и Мохамеда Салаха.
«Садмо всегда играл примерно так же. Но сейчас он находится в нужном месте в нужное время. В футболе такое бывает. Сейчас для него очень подходящий момент. Когда подходящего момента не было, он просто работал, работал и работал.
Это именно то, что Мо нужно делать. То же самое. Работать, заниматься правильными вещами, и все вернется. Ему просто немного не везет там, где везет Садио сейчас», – сказал Клопп.
- В последний раз Салах забивал 9 марта в матче АПЛ с «Борнмутом» (3:0).
- Всего у Салах 17 голов, семь ассистов в 31 матче АПЛ в текущем сезоне.
- В Лиге чемпионов он провел восемь игр, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
- Мане забил 11 голов в 11 последних играх.