Клопп: «Салаху нужно работать, и все вернется. Ему просто немного не везет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре форвардов Садио Мане и Мохамеда Салаха.

«Садмо всегда играл примерно так же. Но сейчас он находится в нужном месте в нужное время. В футболе такое бывает. Сейчас для него очень подходящий момент. Когда подходящего момента не было, он просто работал, работал и работал.

Это именно то, что Мо нужно делать. То же самое. Работать, заниматься правильными вещами, и все вернется. Ему просто немного не везет там, где везет Садио сейчас», – сказал Клопп.