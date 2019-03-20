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    Клопп: «Салаху нужно работать, и все вернется. Ему просто немного не везет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре форвардов Садио Мане и Мохамеда Салаха.

    «Садмо всегда играл примерно так же. Но сейчас он находится в нужном месте в нужное время. В футболе такое бывает. Сейчас для него очень подходящий момент. Когда подходящего момента не было, он просто работал, работал и работал.

    Это именно то, что Мо нужно делать. То же самое. Работать, заниматься правильными вещами, и все вернется. Ему просто немного не везет там, где везет Садио сейчас», – сказал Клопп.

    • В последний раз Салах забивал 9 марта в матче АПЛ с «Борнмутом» (3:0).
    • Всего у Салах 17 голов, семь ассистов в 31 матче АПЛ в текущем сезоне.
    • В Лиге чемпионов он провел восемь игр, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
    • Мане забил 11 голов в 11 последних играх.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    20.03.2019 20:07
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