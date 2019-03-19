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    Испанский генетик: «Можно клонировать Месси, создать его полного близнеца»

    Испанский специалист в области генетики, глава Европейского архива геномов Аркади Наварро рассказал о возможности клонировать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Мы бы получили очень похожий на Месси образец. Это был бы его близнец. Как будто родились два близнеца, и мы заморозили одного на 20 или 30 лет

    У этого человека может быть тот же потенциал, что и у Месси. Его качества сформированы генетическим компонентом, образованием и окружающей средой. Месси тот, кем он является, не только из-за своих генов, но и из-за всего, что он пережил, своего образования, пребывания в академии «Барселоны», лечения, которое он получал.

    Генетика дает нам потенциал, а дополнить его – наша работа», – сказал Наварро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +89

      Hangeldi 3 минуты назад

      Походу он е'бънулся

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