Испанский генетик: «Можно клонировать Месси, создать его полного близнеца»

Испанский специалист в области генетики, глава Европейского архива геномов Аркади Наварро рассказал о возможности клонировать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Мы бы получили очень похожий на Месси образец. Это был бы его близнец. Как будто родились два близнеца, и мы заморозили одного на 20 или 30 лет

У этого человека может быть тот же потенциал, что и у Месси. Его качества сформированы генетическим компонентом, образованием и окружающей средой. Месси тот, кем он является, не только из-за своих генов, но и из-за всего, что он пережил, своего образования, пребывания в академии «Барселоны», лечения, которое он получал.

Генетика дает нам потенциал, а дополнить его – наша работа», – сказал Наварро.