Зобнин успешно перенес операцию на кисти

Сегодня, 20 марта, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин был прооперирован по поводу перелома кисти на правой руке.

Футболисту сделали остеосинтез [хирургическая репозиция (сопоставление фрагментов кости после перелома для обеспечения ее лучшего сращения) костных отломков при помощи различных фиксирующих конструкций, обеспечивающих длительное устранение их подвижности] третьей пястной кости кисти титановой пластиной.

Обычно срок полного восстановления после такой операции равен четырем-пяти неделям.