Зобнин успешно перенес операцию на кисти

Здоровья тебе, Роман!
Все равно сезон потерян. Доиграем здоровыми. А ты выздоравливай и спокойно набирай форму к следующему сезону.
Сегодня, 20 марта, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин был прооперирован по поводу перелома кисти на правой руке.
Футболисту сделали остеосинтез [хирургическая репозиция (сопоставление фрагментов кости после перелома для обеспечения ее лучшего сращения) костных отломков при помощи различных фиксирующих конструкций, обеспечивающих длительное устранение их подвижности] третьей пястной кости кисти титановой пластиной.
Обычно срок полного восстановления после такой операции равен четырем-пяти неделям.
- Зобнин получил травму в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
- В этом сезоне 25-летний хавбек провел за «Спартак» 24 матча и сделал одну голевую передачу.