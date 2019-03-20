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    Зобнин успешно перенес операцию на кисти

    Сегодня, 20 марта, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин был прооперирован по поводу перелома кисти на правой руке.

    Футболисту сделали остеосинтез [хирургическая репозиция (сопоставление фрагментов кости после перелома для обеспечения ее лучшего сращения) костных отломков при помощи различных фиксирующих конструкций, обеспечивающих длительное устранение их подвижности] третьей пястной кости кисти титановой пластиной.

    Обычно срок полного восстановления после такой операции равен четырем-пяти неделям.

    • Зобнин получил травму в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
    • В этом сезоне 25-летний хавбек провел за «Спартак» 24 матча и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3145

      ivany4 11 минут назад

      Здоровья тебе, Роман!
      Все равно сезон потерян. Доиграем здоровыми. А ты выздоравливай и спокойно набирай форму к следующему сезону.

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      Рейтинг: +12771

      portero > ivany4 2 минуты назад

      не ноги и хорошо, через недельку в "мягком гипсе" тренироваться точно будет, а играть конечно маловероятно

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      Рейтинг: +258

      Frankfurt Am Main 24 минуты назад

      Здоровье тебе боец.

      0
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      Рейтинг: +15975

      oyabun 1 час назад

      От оно как неудачно обернулось то.. Давай, Ромка, отдыхай, набирайся сил, выздоравливай, мы тебя ждем!

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