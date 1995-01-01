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    «Большое спасибо, ЦСКА». Экс-хавбек москвичей Дуду завершил карьеру

    Бывший полузащитник ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры.

    В своем твиттере 35-летний футболист поблагодарил все клубы на их языке, за которые выступал.

    «Большое спасибо, ЦСКА», – написал по-русски бразилец.

    • Дуду защищал цвета армейцев с 2005-го по 2008 год.
    • В составе москвичей хавбек стал двукратным победителем РПЛ, двукратным обладателем Кубка России и дважды выиграл Суперкубок страны.
    • Игрок провел за ЦСКА 96 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Твиттер Дуду

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2022

      AtticusFinch 47 минут назад

      Помним этого долговязого паренька!

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