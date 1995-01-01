«Большое спасибо, ЦСКА». Экс-хавбек москвичей Дуду завершил карьеру

Помним этого долговязого паренька!
Бывший полузащитник ЦСКА Дуду объявил о завершении карьеры.
В своем твиттере 35-летний футболист поблагодарил все клубы на их языке, за которые выступал.
«Большое спасибо, ЦСКА», – написал по-русски бразилец.
- Дуду защищал цвета армейцев с 2005-го по 2008 год.
- В составе москвичей хавбек стал двукратным победителем РПЛ, двукратным обладателем Кубка России и дважды выиграл Суперкубок страны.
- Игрок провел за ЦСКА 96 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.
Gratidão @ecvitoriaoficial @goiasoficial @atletico @botafogo @fortalezaec ,ありがとう @kashiwareysol_official , Merci beaucoup @staderennaisfc , большое спасибо @pfc_cska , ευχαριστώ πολύ @olympiacosfc @oficrete , תודה רבה @fcmn_il— Dudu Cearense (@DuduCearenseDC) 19 марта 2019 г.
Títulos e gols ao … https://t.co/4FKf6VvZNm pic.twitter.com/2iqfendd1M