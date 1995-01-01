«Динамо» заменит газон на стадионе. Матч с «Локомотивом» пройдет в Химках

Матч 21-го тура РПЛ «Динамо» – «Локомотив» состоится на «Арене-Химки», сообщает официальный сайт бело-голубых.

Связано этой с тем, что на новом динамовском стадионе будет произведена замена поля. Дату открытия арены в Петровском парке определят, когда приживется новый газон.