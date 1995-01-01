«Динамо» заменит газон на стадионе. Матч с «Локомотивом» пройдет в Химках

Ни как навороваться не могут.
Матч 21-го тура РПЛ «Динамо» – «Локомотив» состоится на «Арене-Химки», сообщает официальный сайт бело-голубых.
Связано этой с тем, что на новом динамовском стадионе будет произведена замена поля. Дату открытия арены в Петровском парке определят, когда приживется новый газон.
- Встреча «Динамо» – «Локомотив» состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.
- Ранее РПЛ признала поле стадиона «Динамо» травмоопасным и запретила проводить на нем игры.