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    «Динамо» заменит газон на стадионе. Матч с «Локомотивом» пройдет в Химках

    Матч 21-го тура РПЛ «Динамо»«Локомотив» состоится на «Арене-Химки», сообщает официальный сайт бело-голубых.

    Связано этой с тем, что на новом динамовском стадионе будет произведена замена поля. Дату открытия арены в Петровском парке определят, когда приживется новый газон.

    • Встреча «Динамо» – «Локомотив» состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • Ранее РПЛ признала поле стадиона «Динамо» травмоопасным и запретила проводить на нем игры.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии15
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      Рейтинг: +988

      richi 18 минут назад

      Ни как навороваться не могут.

      0
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      Рейтинг: +742

      movie 2 часа назад

      стадион еще не открыли, а уже третий газон стелить собрались

      1
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      Рейтинг: +60629

      zigbert 2 часа назад

      Ну как так можно. Никакой организации.

      1
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      Рейтинг: +10

      ДзюбаДуба 2 часа назад

      Зенит через смену газона тоже проходил. Просто на фоне срока постройки стадиона и скандала соответствующего, газон заменили можно сказать мгновенно)))

      0
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      Рейтинг: +13

      From1945 3 часа назад

      Не нужно ВТБ, чтобы Динамо в ПФЛ - в ФНЛ расходы меньше, а там и до Торпедо недалеко! А на стадион во всем говна типа старых Рамштайнов хватит!

      1
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      Рейтинг: +323

      Егор Велунов 3 часа назад

      Газон надёжный укладывают весной, плюс несколько месяцев на его закрепление. Новый газон открывать ранней весной, это полное отсутствие малейших знаний у ответственных за поле на стадионе. Вместе с газоном надо поменять и этих горемык. Или лохи из руководства давили с требование открытия весной?

      0
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      Рейтинг: +205

      klim2m 3 часа назад

      Вернее будет так Весь стадион купили зап 1 рубль, естественно газоны можно менять на каждый матч, и причем трава цвета команды гостей ))))

      0
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      Рейтинг: +205

      klim2m 3 часа назад

      ШОООООО ОПЯТЬ ??????? дежавю блин)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1051

      Manilov 3 часа назад

      И снова сделают через попу. А потом снова заменят и снова, и снова...
      Молодцы Динамо, держат марку-дуремарку! А что ответит Зенит?

      5
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      ...
      Рейтинг: +205

      klim2m > Manilov 3 часа назад

      Думаю зенитки выведут новый вид бакланов))) некарбонатоядных )))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1283

      TOMSON 3 часа назад

      Похоже это тот же газон, что на газпром Арене изначально был.

      6
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