Mash: власти Франции обвинили экс-президента «Анжи» Керимова в неуплате налогов

Развод на бабки.
Французские власти выдвинули обвинения в адрес бывшего президента «Анжи» Сулеймана Керимова.
Как сообщает телеграм-канал Mash, суд Ниццы обвинил российского бизнесмена в пособничестве уклонению от уплаты налогов с некоторыми отягчающими обстоятельствами.
Керимова поместили под судебный контроль. Сумма залога для экс-владельца махачкалинского клуба составляет 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Франция сняла все обвинения с россиянина, и он в ближайшее время сможет вернуть свои документы и покинуть страну.
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