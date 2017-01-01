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    Mash: власти Франции обвинили экс-президента «Анжи» Керимова в неуплате налогов

    Французские власти выдвинули обвинения в адрес бывшего президента «Анжи» Сулеймана Керимова.

    Как сообщает телеграм-канал Mash, суд Ниццы обвинил российского бизнесмена в пособничестве уклонению от уплаты налогов с некоторыми отягчающими обстоятельствами.

    Керимова поместили под судебный контроль. Сумма залога для экс-владельца махачкалинского клуба составляет 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что Франция сняла все обвинения с россиянина, и он в ближайшее время сможет вернуть свои документы и покинуть страну.

    Источник: Телеграм-канал Mash

    Mash – российский новостной интернет-проект. Основан 6 апреля 2017 года. Позиционирует себя как телеграм-канал, но также имеет страницы в других социальных сетях.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +842

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Развод на бабки.

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      Рейтинг: +1414

      neveldomha 3 часа назад

      Будь как Роналду!!! Будь как Месси!!!

      0
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      Рейтинг: +383

      ARTHUR19 5 часов назад

      Бомбардир, Вы совсем скатились. Данный сайт, как мне кажется, должен сообщать новости относящиеся к футболу.
      А здесь получается что сенатор Керимов не заплатил налогов на 20 лямов, ах да, кто не знает, это бывший президент футбольного клуба Анжи.

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