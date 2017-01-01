Mash: власти Франции обвинили экс-президента «Анжи» Керимова в неуплате налогов

Французские власти выдвинули обвинения в адрес бывшего президента «Анжи» Сулеймана Керимова.

Как сообщает телеграм-канал Mash, суд Ниццы обвинил российского бизнесмена в пособничестве уклонению от уплаты налогов с некоторыми отягчающими обстоятельствами.

Керимова поместили под судебный контроль. Сумма залога для экс-владельца махачкалинского клуба составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Франция сняла все обвинения с россиянина, и он в ближайшее время сможет вернуть свои документы и покинуть страну.