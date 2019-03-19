Навас: «Самый сложный день под руководством Солари – последний тур ЛЧ с ЦСКА»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас рассказал, что пережил неприятный момент, когда не попал в стартовый состав на матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3).

«Самый сложный день под руководством Солари? День последнего тура Лиги чемпионов был довольно ужасен. Мы уже обеспечили себе выход в плей-офф, и он дал возможность сыграть практически всем моим товарищам по команде, но не мне.

Очевидно, что это было трудно принять. Но я принял, мы справились и продолжили работать», – сказал Навас.