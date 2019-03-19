Навас: «Самый сложный день под руководством Солари – последний тур ЛЧ с ЦСКА»

Попадёте скоро на "Зенит" и "оттянетесь".
Голкипер «Реала» Кейлор Навас рассказал, что пережил неприятный момент, когда не попал в стартовый состав на матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3).
«Самый сложный день под руководством Солари? День последнего тура Лиги чемпионов был довольно ужасен. Мы уже обеспечили себе выход в плей-офф, и он дал возможность сыграть практически всем моим товарищам по команде, но не мне.
Очевидно, что это было трудно принять. Но я принял, мы справились и продолжили работать», – сказал Навас.
- В этом сезоне 32-летний костариканец провел за мадридский клуб 15 встреч и пропустил 15 голов.