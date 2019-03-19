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    Навас: «Самый сложный день под руководством Солари – последний тур ЛЧ с ЦСКА»

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас рассказал, что пережил неприятный момент, когда не попал в стартовый состав на матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (0:3).

    «Самый сложный день под руководством Солари? День последнего тура Лиги чемпионов был довольно ужасен. Мы уже обеспечили себе выход в плей-офф, и он дал возможность сыграть практически всем моим товарищам по команде, но не мне.

    Очевидно, что это было трудно принять. Но я принял, мы справились и продолжили работать», – сказал Навас.

    • В этом сезоне 32-летний костариканец провел за мадридский клуб 15 встреч и пропустил 15 голов.

    Источник: Cope

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2549

      Агасфер 6 часов назад

      Попадёте скоро на "Зенит" и "оттянетесь".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2039

      RotBerg > Агасфер 6 часов назад

      Регинка, ты что ли?))

      0
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      Рейтинг: +629

      Стаz > Агасфер 6 часов назад

      Скорее это зенит попадет

      0
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      Рейтинг: +2428

      Freyk > Агасфер 5 часов назад

      Шутка не актуальна. «Зенит» много лет подряд уже является самым успешным российским клубом в еврокубках. Вылет от «Вильярреала» – позор, но другие клубы (не считая «Краснодара») даже до этой стадии не добрались. И так постоянно.

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