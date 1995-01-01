Санчес: «Хочу сделать фанатов «МЮ» по-настоящему счастливыми, приносить им радость»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заявил о желании выиграть трофей с манкунианцами. Чилиец подчеркнул, что хочет радовать болельщиков английской команды.

«Я хочу продолжать проявлять свою любовь к футболу. Я знаю, что я могу сделать. Я верю в свои способности.

«Юнайтед» – очень важный клуб, не только в Англии, но и на мировом уровне. И я хотел бы помочь завоевать трофей для болельщиков.

Очевидно, что я хочу сделать фанатов «МЮ» по-настоящему счастливыми. Я хочу забивать голы, хочу приносить им радость. Я хочу выиграть трофей», – сказал Санчес.