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    Санчес: «Хочу сделать фанатов «МЮ» по-настоящему счастливыми, приносить им радость»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заявил о желании выиграть трофей с манкунианцами. Чилиец подчеркнул, что хочет радовать болельщиков английской команды.

    «Я хочу продолжать проявлять свою любовь к футболу. Я знаю, что я могу сделать. Я верю в свои способности.

    «Юнайтед» – очень важный клуб, не только в Англии, но и на мировом уровне. И я хотел бы помочь завоевать трофей для болельщиков.

    Очевидно, что я хочу сделать фанатов «МЮ» по-настоящему счастливыми. Я хочу забивать голы, хочу приносить им радость. Я хочу выиграть трофей», – сказал Санчес.

    • Форвард перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в январе 2018 года.
    • В этом сезоне футболист провел за «МЮ» 23 матча, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +5597

      ivanthebest 1 час назад

      Купи билет на ближайший рейс из Манчестера и п..здуй на все 4 стороны. Это нас и осчастливит)

      0
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      Рейтинг: +460

      SarJr 3 часа назад

      ... Но пока все идёт не так)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1032

      Павел Буре 4 часа назад

      тогда свали лямов так за 70.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +245

      VVadic 4 часа назад

      Красавчик Санчес. Ничего не делает, а грузит лавэ бочками!

      0
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      Рейтинг: +554

      MU-fanatic 5 часов назад

      так бы и сказал,что не хочешь терять сверхзавышенную зарплату!)))

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