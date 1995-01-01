Купи билет на ближайший рейс из Манчестера и п..здуй на все 4 стороны. Это нас и осчастливит)
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес заявил о желании выиграть трофей с манкунианцами. Чилиец подчеркнул, что хочет радовать болельщиков английской команды.
«Я хочу продолжать проявлять свою любовь к футболу. Я знаю, что я могу сделать. Я верю в свои способности.
«Юнайтед» – очень важный клуб, не только в Англии, но и на мировом уровне. И я хотел бы помочь завоевать трофей для болельщиков.
Очевидно, что я хочу сделать фанатов «МЮ» по-настоящему счастливыми. Я хочу забивать голы, хочу приносить им радость. Я хочу выиграть трофей», – сказал Санчес.
- Форвард перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в январе 2018 года.
- В этом сезоне футболист провел за «МЮ» 23 матча, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.