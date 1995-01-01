ОНК обратилась в прокуратуру по вопросу допуска врача «Зенита» к Кокорину

Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил, что обратился в прокуратуру с просьбой решить вопрос с допуском врача «Зенита» к нападающему петербургского клуба Александру Кокорину.

Футболист находится в СИЗО. Ранее он пожаловался на боль в колене. В марте 2018 года форвард перенес операцию на крестообразных связках.

«Врачи из «Зенита» Кокорина так и не посещали. Я связался с адвокатами Александра, а именно с Андреем Ромашовым, донeс до него, что дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Сейчас все процессуальные решения принимает прокуратура, в том числе касаемо доступа медиков. И также я попросил оперативно направить необходимые обращения как в прокуратуру, так и в следствие с просьбой принять процессуальное решение о доступе медицинского работника футбольного клуба «Зенит» и предоставить информацию ОНК Москвы. После этого я оперативно готов всячески содействовать в направлении обращения в прокуратуру города Москвы. Будем обращаться с просьбой всe-таки допустить спортивного врача в СИЗО.

К сожалению, в уголовно исполнительной системе отсутствуют медицинские работники, специализирующиеся на спортивных травмах. Любой человек в рамках конституции Российской Федерации имеет право на здоровье, в том числе на необходимое медицинское обслуживание.

Ранее Александр заявлял нам, что после проведения операции клубные врачи занимались его вопросами, связанными с его восстановлением. Они знают его травму, как никто другой. Они ему нужны для получения квалифицированной медицинской помощи.

После нашего обращения сотрудники медицинской части СИЗО заверили нас, что готовы пойти нам навстречу и предоставить нам медицинский кабинет. В нeм может быть проведeн необходимый осмотр для получения рекомендаций по лечению. Повторюсь, всe это будет сделано после получения разрешения профильного учреждения, за которым числится дело Александра. На данный момент, это прокуратура. Не сомневаюсь, что прокуратура как орган, который должен следить за исполнением законов РФ, займeт конструктивную позицию по данному вопросу», – сказал Мельников.