Богатейший человек Великобритании вновь попытается приобрести «Челси»

Миллиардер Джим Рэтклиф рассматривает приобретение «Челси».

66-летний бизнесмен является председателем и главным исполнительным директором многонациональной химической компании Ineos, которую он основал в 1998 году. Ему принадлежат 60% акций.

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович хочет получить за него не менее 2,1 миллиарда фунтов стерлингов.

В прошлом году Рэтклиф уже пытался купить «Челси», но получил отказ, так как его предложение было намного ниже запрашиваемой суммы.