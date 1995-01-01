Богатейший человек Великобритании вновь попытается приобрести «Челси»

Пошёл ка ты, миллиардеришка, МЮ-шечку покупать.
Миллиардер Джим Рэтклиф рассматривает приобретение «Челси».
66-летний бизнесмен является председателем и главным исполнительным директором многонациональной химической компании Ineos, которую он основал в 1998 году. Ему принадлежат 60% акций.
Владелец лондонского клуба Роман Абрамович хочет получить за него не менее 2,1 миллиарда фунтов стерлингов.
В прошлом году Рэтклиф уже пытался купить «Челси», но получил отказ, так как его предложение было намного ниже запрашиваемой суммы.
- Рэтклиф – самый богатый человек Великобритании. Его состояние оценивается в 21,05 миллиарда фунтов.
- Английский бизнесмен – поклонник «Манчестер Юнайтед».