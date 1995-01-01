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    Богатейший человек Великобритании вновь попытается приобрести «Челси»

    Миллиардер Джим Рэтклиф рассматривает приобретение «Челси».

    66-летний бизнесмен является председателем и главным исполнительным директором многонациональной химической компании Ineos, которую он основал в 1998 году. Ему принадлежат 60% акций.

    Владелец лондонского клуба Роман Абрамович хочет получить за него не менее 2,1 миллиарда фунтов стерлингов.

    В прошлом году Рэтклиф уже пытался купить «Челси», но получил отказ, так как его предложение было намного ниже запрашиваемой суммы.

    • Рэтклиф – самый богатый человек Великобритании. Его состояние оценивается в 21,05 миллиарда фунтов.
    • Английский бизнесмен – поклонник «Манчестер Юнайтед».

    Источник: The Times

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии25
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      Рейтинг: +48

      Shotlandets86 2 часа назад

      Пошёл ка ты, миллиардеришка, МЮ-шечку покупать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2550

      Старикан 4 часа назад

      Абрамович просто так ничего продавать не станет! Возможно и до его богатств англосаксы добираются...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12221

      shinnik 5 часов назад

      Чукотку как Бонус.
      Кверулянство приветствуется..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60483

      zigbert 6 часов назад

      С такими деньгами если захочет- купит.

      4
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      Рейтинг: +460

      SarJr 7 часов назад

      Хороший план, фанат мю, одобряю. Купит и сделает фарм клубом любимого мю)))

      8
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      Рейтинг: +62678

      Рубик Докоян 8 часов назад

      Если Рома получит за Челси те деньги, которые хочет, то надо продавать и делать ноги из Лондона. А денюшки к нам перевести, чтобы на них лапу не наложили англичане и их заокеанские партнёры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1065

      ivan-football-fan > Рубик Докоян 7 часов назад

      Вы это серьёзно?
      КАК РОМАНТИЧНО ))))
      Перевести "к нам"...ЭТО К КОМУ?
      У Ромы полстраны "в личном бизнесе"... Это значит - деньги У НАС?)))
      Чёрта с два! Деньги - у Роминых детей, баб, в корабликах и в оффшорах)))
      ЕМУ ЗА СИБНЕФТЬ НА КИПР КРЕМЛЬ НАЛИЧКОЙ ОТДАЛ 14,5 МИЛЛИАРДА ЗЕЛЕНИ! Рома наоборот - главный насос , ОТКАЧИВАЮЩИЙ ДЕНЬГИ ИЗ СТРАНЫ!

      5
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      Рейтинг: +125

      dmzeus > Рубик Докоян 6 часов назад

      Смешно тикое читать)) А здесь на эти деньги некому лапу наложить?)) Прям ржу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +62678

      Рубик Докоян > dmzeus 5 часов назад

      Юноши, вы свои знания друг другу демонстрируйте, а не мне свои пэтэушные познания. Вы о бизнесе Абрамовича знаете столько сколько и о футболе... При ком Абрамович был "начальником Чукотки" ? Ему при ком было позволено продать "Сибнефть" и купить "Челси" ? Когда у него были проблемы с российской властью ? Вам смешно ? Последним смеётся тот, кто хуже соображает или вообще ни хрена не знает.

      2
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      Рейтинг: +48

      Shotlandets86 > Рубик Докоян 2 часа назад

      Опять изично забайтили.)))

      Смирись, ты устарел, как и твои познания с логикой.)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      InterMilLano1908 8 часов назад

      Абрамович никогда не купит клуб РФПЛ... Тут коррупция епона мать, зачем ему свои деньги на откаты всяким чиношем отдавать??!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8261

      slavutiq70 9 часов назад

      Рома продавай Челси,,,,,И милости просим ,,,покупай Ротор,,,,Балтику,,или Сочи и лепи из них супер клуб везде уже новые стадионы у них,,,,осталось только команду собрать,,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1388

      Евгений Агеев > slavutiq70 9 часов назад

      Для таких как Рома придумали финансовый феерплей. Так что в России такое не прокатит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2562

      александр п > slavutiq70 8 часов назад

      На Челси можно денег заработать,а что на российских клубах получишь кроме убытков.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -105

      SuperPAV9 > Евгений Агеев 5 часов назад

      По х у х у й на финансовый фер плей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2550

      Старикан 9 часов назад

      За такие деньги можно всю нашу Премьер лигу купить со всеми стадионами и продажными чинушами!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2146

      АртурZaСМ > Старикан 9 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чушь не неси. Один только стадион Крестовский больше лярда евро стоит.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +2550

      Старикан > АртурZaСМ 7 часов назад

      Чудак - это образно...

      4
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      Рейтинг: +125

      dmzeus > АртурZaСМ 6 часов назад

      Это ты по сметам посчитал?)) Там половину по карманам распихали, так что не надо)

      1
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      ...
      Рейтинг: +2562

      александр п > dmzeus 6 часов назад

      Не половину ,80%.

      1
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      Рейтинг: +93

      DSmoto 9 часов назад

      купить Челси, чтоб помочь МЮ - у великих свои причуды)

      3
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