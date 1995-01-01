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    ОНК: «Кокорин не просил подарков на день рождения, но будет рад, если ему передадут торт в СИЗО»

    Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что хочет получить на свой день рождения нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

    Сегодня футболисту исполнилось 28 лет. С 11 октября он находится в СИЗО-2 «Бутырка» по обвинениям в нанесении побоев и хулиганстве.

    «Александр Кокорин не планирует отмечать день рождения в СИЗО. Единственное на что он надеется, – позвонить близким и родственникам, разрешение от следователя на это у него есть.

    Подарки? Александр не просил подарков, но был бы рад, если бы ему передали торт. Есть нюанс: кондитерское изделие должно соответствовать разрешeнным нормам передачи продуктов питания», – сказал Мельников.

    • Кокорин был арестован в октябре за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Суд уже дважды продлевал арест нападающего. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +105

      Киркинитидец 6 часов назад

      не подавись!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      ДВС 9 часов назад

      Как понимать? Сам Какорин торт не просил, но ему предложили? Отравят пацана до суда.

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