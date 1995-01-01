ОНК: «Кокорин не просил подарков на день рождения, но будет рад, если ему передадут торт в СИЗО»

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что хочет получить на свой день рождения нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

Сегодня футболисту исполнилось 28 лет. С 11 октября он находится в СИЗО-2 «Бутырка» по обвинениям в нанесении побоев и хулиганстве.

«Александр Кокорин не планирует отмечать день рождения в СИЗО. Единственное на что он надеется, – позвонить близким и родственникам, разрешение от следователя на это у него есть.

Подарки? Александр не просил подарков, но был бы рад, если бы ему передали торт. Есть нюанс: кондитерское изделие должно соответствовать разрешeнным нормам передачи продуктов питания», – сказал Мельников.