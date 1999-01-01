Жена Кокорина поздравила мужа с днем рождения

Дарья Валитова, супруга Александра Кокорина, поздравила мужа с днем рождения. Футболисту исполнилось 28 лет.

«Любимый, с днем рождения! Будь сильным. Мы всегда рядом. Все наладится и все будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждем тебя», – написала Валитова в своем инстаграме.