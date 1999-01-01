Жена Кокорина поздравила мужа с днем рождения

Саша! Если ты мужик, признай, что накосячил. Это только бабы никогда не признают свою вину. Они всегда обиженные, а обиженными на зоне кого называют? Ты то теперь знаешь, кого! Желаю скорейшего выхода и пусть примером в жизни для тебя станет Эдик Стрельцов. ЭТО ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА. Его судьба не чета твоей. Здоровья тебе и скорейшего выхода на свободу!
Дарья Валитова, супруга Александра Кокорина, поздравила мужа с днем рождения. Футболисту исполнилось 28 лет.
«Любимый, с днем рождения! Будь сильным. Мы всегда рядом. Все наладится и все будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждем тебя», – написала Валитова в своем инстаграме.
- Нападающий «Зенита» пребывает в СИЗО «Бутырка».
- Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве.
- Инцидент случился 8 октября прошлого года.