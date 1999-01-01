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    Жена Кокорина поздравила мужа с днем рождения

    Дарья Валитова, супруга Александра Кокорина, поздравила мужа с днем рождения. Футболисту исполнилось 28 лет.

    «Любимый, с днем рождения! Будь сильным. Мы всегда рядом. Все наладится и все будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждем тебя», – написала Валитова в своем инстаграме.

    • Нападающий «Зенита» пребывает в СИЗО «Бутырка».
    • Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве.
    • Инцидент случился 8 октября прошлого года.

    Источник: Инстаграм Дарьи Валитовой

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3040

      ЮНик 45 минут назад

      Саша! Если ты мужик, признай, что накосячил. Это только бабы никогда не признают свою вину. Они всегда обиженные, а обиженными на зоне кого называют? Ты то теперь знаешь, кого! Желаю скорейшего выхода и пусть примером в жизни для тебя станет Эдик Стрельцов. ЭТО ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА. Его судьба не чета твоей. Здоровья тебе и скорейшего выхода на свободу!

      0
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      Рейтинг: +421

      AHTUNGBOL 1 час назад

      У него есть жена???

      0
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      Рейтинг: +320

      SaveAS > AHTUNGBOL 1 час назад

      Скорей всего от жены одно название

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