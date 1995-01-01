Моуринью: «Мбаппе – самый дорогой футболист мира на данный момент»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сравнил стоимость ведущих игроков мира и выразил мнение, что на текущий момент самый дорогой футболист – нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Необязательно говорить, кем он станет через пять или десять лет. Посмотрите, сегодня он совершенно невероятен.

Если говорить об экономической составляющей, то важен возраст, в этом плане Мбаппе – самый дорогостоящий футболист мира на данный момент. Если в теории трансфер состоится, то он будет самым дорогим», – заявил Жозе.