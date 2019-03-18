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    Глушаков посвятил гол в ворота «Зенита» дяде и провел матч в память о нем

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итог ничьей с «Зенитом» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.

    «Для меня сегодняшний матч был особенным не только из-за принципиального матча с «Зенитом». Сегодня исполнилось бы 60 лет моему дяде, Валерию Глушакову.

    1500-й гол «Спартака» в РПЛ я посвящаю именно ему. Человеку, который дал мне путь в большой футбол. Мяч, которым был забит гол, уходит в музей «Спартака».

    Перед стартовым свистком первый символический удар по мячу нанес ветеран «Спартака» Вагиз Хидиятуллин, которому 3 марта также исполнилось 60 лет. Искренне желаю Вагизу Назировичу здоровья и долгих лет!

    Цените ветеранов, берегите их, и давайте не забывать тех, кто делал «Спартак», – написал Глушаков в инстаграме.

    Футболист также опубликовал групповой снимок перед матчем на стадионе «Луч» в Тушино.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 01:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4003

      prezent2017 1 час назад

      Выбрал бы гол нормальный, а не из офсайда. Впрочем, что со свиньи взять?

      0
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      Рейтинг: +2522

      Старикан 3 часа назад

      Интересно, а кому он посвятил прогулку по штрафной когда забивали гол Спартаку?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3160

      Lester84 3 часа назад

      Третий самый счастливый день в жизни?))

      0
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      Рейтинг: +3031

      Zubo 3 часа назад

      А мы те десять штук тете ....

      0
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      Рейтинг: +94

      mirspirs 4 часа назад

      С трудом верится в искренность этих "общественных призывов"

      1
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      Рейтинг: +822

      ухоженный крокодил 7 часов назад

      Иуда, сделай все правильно. Посвети гол жене. Детям отец нужен.
      В Москве так принято, быть ч.м.ом?
      НЕЕЕЕЕ. НЕЕЕЕЕЕ!.
      В следующий раз посвети имя собаке, своей жене, которая родила тебе ребенка.
      Это, .Б.л.я по московски(кто не доехал "кухня").
      Вы не замечаете, зато, другие видят, вы мОСКВИЧИ - Ч.МО!

      0
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      Рейтинг: +1143

      Snek > ухоженный крокодил 7 часов назад

      Не надо обобщать. Чмо не зависит от региона, оно везде чмо.

      3
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      Рейтинг: +2557

      mdu86 > Snek 13 минут назад

      Во-первых, при чём тут москвичи, если Глушаков из Ростовской области? Во-вторых, слово "посвети" пишется через "Я".

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