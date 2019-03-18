Глушаков посвятил гол в ворота «Зенита» дяде и провел матч в память о нем

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итог ничьей с «Зенитом» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.

«Для меня сегодняшний матч был особенным не только из-за принципиального матча с «Зенитом». Сегодня исполнилось бы 60 лет моему дяде, Валерию Глушакову.

1500-й гол «Спартака» в РПЛ я посвящаю именно ему. Человеку, который дал мне путь в большой футбол. Мяч, которым был забит гол, уходит в музей «Спартака».

Перед стартовым свистком первый символический удар по мячу нанес ветеран «Спартака» Вагиз Хидиятуллин, которому 3 марта также исполнилось 60 лет. Искренне желаю Вагизу Назировичу здоровья и долгих лет!

Цените ветеранов, берегите их, и давайте не забывать тех, кто делал «Спартак», – написал Глушаков в инстаграме.

Футболист также опубликовал групповой снимок перед матчем на стадионе «Луч» в Тушино.