Sport24: во вторник «Динамо» потренируется на новом стадионе, чтобы протестировать газон

«Динамо» во вторник проведет тренировку на новом стадионе, сообщает Sport24. Это будет сделано, чтобы протестировать качество поля.

Ранее РПЛ запретила бело-голубым проводить игры на арене в Петровском парке из-за неудовлетворительного качества газона. Клуб пока не принял решение, стоит ли начать перестилать его сейчас или провести несколько пробных матчей.

Существуют сомнения, что поле выдержит серьезные нагрузки из-за проблем с прошивкой и корневой системой.