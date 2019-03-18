Sport24: во вторник «Динамо» потренируется на новом стадионе, чтобы протестировать газон

Мало построить стадион, надо ещё и газон соответствующий подготовить и содержать. Здесь халтуру сразу видно...
«Динамо» во вторник проведет тренировку на новом стадионе, сообщает Sport24. Это будет сделано, чтобы протестировать качество поля.
Ранее РПЛ запретила бело-голубым проводить игры на арене в Петровском парке из-за неудовлетворительного качества газона. Клуб пока не принял решение, стоит ли начать перестилать его сейчас или провести несколько пробных матчей.
Существуют сомнения, что поле выдержит серьезные нагрузки из-за проблем с прошивкой и корневой системой.
- На завтрашнее занятие динамовцев не будут допущены СМИ и болельщики.
- Изначально планировалось, что стадион «Динамо» откроется 10 марта матчем 19-го тура РПЛ со «Спартаком», но в итоге встреча была перенесена в Химки.