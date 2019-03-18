Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Sport24: во вторник «Динамо» потренируется на новом стадионе, чтобы протестировать газон

    «Динамо» во вторник проведет тренировку на новом стадионе, сообщает Sport24. Это будет сделано, чтобы протестировать качество поля.

    Ранее РПЛ запретила бело-голубым проводить игры на арене в Петровском парке из-за неудовлетворительного качества газона. Клуб пока не принял решение, стоит ли начать перестилать его сейчас или провести несколько пробных матчей.

    Существуют сомнения, что поле выдержит серьезные нагрузки из-за проблем с прошивкой и корневой системой.

    • На завтрашнее занятие динамовцев не будут допущены СМИ и болельщики.
    • Изначально планировалось, что стадион «Динамо» откроется 10 марта матчем 19-го тура РПЛ со «Спартаком», но в итоге встреча была перенесена в Химки.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2019 18:59
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62580

      Рубик Докоян 14 часов назад

      Мало построить стадион, надо ещё и газон соответствующий подготовить и содержать. Здесь халтуру сразу видно...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2554

      александр п > Рубик Докоян 14 часов назад

      Под какие статьи УК подпадают действия лиц ,освоивших 1.5 млрд долларов на реконструкции стадиона,но не сумевших за 10 лет подготовить газон?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      SaveAS > Рубик Докоян 51 минуту назад

      Там скорей всего суть была в отмыве денег, а на остаток реконструкцию стадиона сделали, чисто для галочки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62580

      Рубик Докоян > SaveAS 45 минут назад

      На "отмыве" и "распиле" денег, особенно при строительстве, реконструкциях, ремонтах и реставрациях у нас многие поднаторели. По газону скорей всего другая ситуация и не в деньгах дело, их там достаточно. А в профессионализме агрономов, агротехников и всех кто к этому причастен. Это не ковровая дорожка, постелил и все дела...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      SaveAS > Рубик Докоян 38 минут назад

      "А в профессионализме агрономов, агротехников и всех кто к этому причастен" - нужно хороших специалистов пригласить хоть из Европы или у нас найти, почему у спартака, зенита, цска, локомотива - хороший газон?Вот делаю выводы, что нашли колхозников из России, которые за копейки сделаю все и будет хорошее болото

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Киркинитидец 14 часов назад

      полициянты - чемпины! ура...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru