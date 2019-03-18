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    Rammstein перенесла свой концерт со стадиона «Динамо» в «Лужники»

    Концерт Rammstein, который должен был состояться на новом стадион «Динамо», пройдет в «Лужниках».

    Немецкая рок-группа перенесла выступление по просьбе своих поклонников из небольшой вместимости арены в Петровском парке. Многие фанаты коллектива обратились с жалобами, что им не хватило билетов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба концертного агентства TCI.

    «Даже спустя несколько месяцев после объявления аншлагов на российские концерты, ажиотаж вокруг предстоящих шоу не стихает. В связи с многочисленными обращениями поклонников группа Rammstein приняла решение о переносе московского шоу на самую крупную площадку страны – большую спортивную арену «Лужники», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее РПЛ запретила «Динамо» проводить матчи на новом стадионе из-за неудовлетворительного качества газона.

    Источник: РИА «Новости»

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