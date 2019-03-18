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    Данишевский: «Когда в 2014 году все поменялось, футбола в Крыму не стало»

    Бывший нападающий «Спартака» Александр Данишевский, работающий детским тренером в Севастополе, рассказал, как изменилась ситуация с футболом в Крыму после возвращения полуострова в состав России в марте 2014 года.

    «В 2014-м году крымский футбол фактически закончился. У нас его очень любили. На стадионе всегда биток, достать билеты было нереально. Пять-шесть тысяч ходили стабильно. Некоторые в палатках возле стадиона ночевали, чтобы попасть. Ажиотаж на любой матч! Но и тренеры были соответствующие – Кононов в «Севастополе», например.

    Когда все поменялось, футбола не стало. Народу ходит человек 200, да и те родственники. Чтобы полный стадион был, такого давно не случалось. Даже на дерби «Таврии» и «Севастополя». Просто есть футбол и есть. В чемпионате Крыма играют восемь команд. По уровню – вторая российская лига, может быть, и ниже.

    Как только сезон заканчивается, ребята пытаются попасть на просмотр и уехать. Не получилось, возвращаются. И так уже три года катаются туристами по сборам. В крымском чемпионате футболист может уехать в любой момент – летом или зимой. Но попасть куда-то сложно – уровень другой, да и заметить могут только в России. На Крым никто внимания не обращает», – сказал Данишевский.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2512

      Агасфер 17 минут назад

      "Сестра,ты хочешь новый мир без мук рожать?" Всё восстановится.

      0
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      Рейтинг: +60241

      zigbert 3 часа назад

      Что поделаешь если в футбол вмешалась политика.

      1
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      Рейтинг: +5966

      parevg 3 часа назад

      А что, заявится в чемпионат России никак??? Недопрезидент объявил - крым наш...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +154

      Parker8 > parevg 3 часа назад

      Приедь в Крым, ты тут даже не сможешь русской пластиковой картой расплатиться не сможешь, а ты про чемпионат России говоришь.

      0
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      Рейтинг: +643

      Aston > Parker8 3 часа назад

      Не надо трепаться,если сам ничего не знаешь,был в том году,все отлично работает,можно даже деньги в банкомате снимать,комиссия 100 рублей

      -1
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      Рейтинг: +1031

      ivan-football-fan > parevg 2 часа назад

      Да...НЕЗАМЕНИМЫЙ много чего наобъявлял...Про 25 млн рабочих мест помните ещё?)))
      Крым-то, он нашим объявил, да вот... сам футбол нашим стать не может. В него во всём мире играют....А во всём мире Крым- НЕ НАШ, А УКРАИНСКИЙ... Поэтому, либо футбол в Крыму НЕ НАШ, но мы - В УЕФА и ФИФА, либо НАОБОРОТ....

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      Рейтинг: +619

      CSKA471 > Aston 1 час назад

      Есть и без комиссии

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      Рейтинг: +619

      CSKA471 > parevg 1 час назад

      ФИФА, не разрешила РФС регестрировать клубы с Крыма, т.к. деюро Крым не признан, пригрозили диквалификацией РФС, президент тут не причём

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      Рейтинг: +154

      Parker8 3 часа назад

      ФК Севастополь был прекрасен,а скчф цирк для бедных и малолеток (вместе с чемпионатом крыма).

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