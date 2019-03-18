Данишевский: «Когда в 2014 году все поменялось, футбола в Крыму не стало»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Данишевский, работающий детским тренером в Севастополе, рассказал, как изменилась ситуация с футболом в Крыму после возвращения полуострова в состав России в марте 2014 года.

«В 2014-м году крымский футбол фактически закончился. У нас его очень любили. На стадионе всегда биток, достать билеты было нереально. Пять-шесть тысяч ходили стабильно. Некоторые в палатках возле стадиона ночевали, чтобы попасть. Ажиотаж на любой матч! Но и тренеры были соответствующие – Кононов в «Севастополе», например.

Когда все поменялось, футбола не стало. Народу ходит человек 200, да и те родственники. Чтобы полный стадион был, такого давно не случалось. Даже на дерби «Таврии» и «Севастополя». Просто есть футбол и есть. В чемпионате Крыма играют восемь команд. По уровню – вторая российская лига, может быть, и ниже.

Как только сезон заканчивается, ребята пытаются попасть на просмотр и уехать. Не получилось, возвращаются. И так уже три года катаются туристами по сборам. В крымском чемпионате футболист может уехать в любой момент – летом или зимой. Но попасть куда-то сложно – уровень другой, да и заметить могут только в России. На Крым никто внимания не обращает», – сказал Данишевский.