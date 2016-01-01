Егоров: «Момент с Кутеповым и Дзюбой – это, конечно, пенальти»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча 20-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (1:1) Владимира Москалева.

Глава ДСИ считает, что у Москалева были все основания назначить пенальти в ворота москвичей за падение в штрафной площади красно-белых форварда петербуржцев Артема Дзюбы после контакта с защитником Ильей Кутеповым.

«Момент с борьбой Кутепова с Дзюбой – это пенальти. Конечно, пенальти. Потому что, скажем так по-простому, Кутепов выставил шпагу, а Дзюба пробросил мяч и через эту ногу упал. Я разговаривал после игры с Володей Москалевым, у него была нормальная позиция на поле, но, как он мне объяснил: «Увидел, что нога уже стояла на газоне, и Дзюба сам через нее упал». Мы в судейской после посмотрели повтор, и он сам убедился, что Кутепов нарушил правила.

К сожалению, были у Москалева ошибки и в игре между этими соперниками в первом круге. Хотя и там были достаточно открытые моменты.

Нужно уметь принимать решения. Вот Вилков, к примеру, принял решение назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Локомотивом» (0:1). Оно было дискуссионным, а в итоге оказалось ошибочным.

Но у Москалева, к сожалению, в таких топовых матчах не получается принять такие важные решения. Хотя понятно, что игра такого уровня, такого накала требует от арбитра вот именно таких решений, потому что цена таких решений арбитров в подобных играх – очень-очень высока. Это титулы, медали, еврокубки. Нужно быть готовым к этому и не ждать, когда будет пенальти на миллион процентов.

Конечно, легко их принимать, когда мяч летит в пустые ворота, а игрок, условно, выбивает его рукой. Повторю еще раз свое мнение, Москалеву нужно принимать решения. Это показала и первая, и вторая игра между «Спартаком» и «Зенитом», – сказал Егоров.