Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Егоров: «Момент с Кутеповым и Дзюбой – это, конечно, пенальти»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча 20-го тура РПЛ «Спартак»«Зенит» (1:1) Владимира Москалева.

    Глава ДСИ считает, что у Москалева были все основания назначить пенальти в ворота москвичей за падение в штрафной площади красно-белых форварда петербуржцев Артема Дзюбы после контакта с защитником Ильей Кутеповым.

    «Момент с борьбой Кутепова с Дзюбой – это пенальти. Конечно, пенальти. Потому что, скажем так по-простому, Кутепов выставил шпагу, а Дзюба пробросил мяч и через эту ногу упал. Я разговаривал после игры с Володей Москалевым, у него была нормальная позиция на поле, но, как он мне объяснил: «Увидел, что нога уже стояла на газоне, и Дзюба сам через нее упал». Мы в судейской после посмотрели повтор, и он сам убедился, что Кутепов нарушил правила.

    К сожалению, были у Москалева ошибки и в игре между этими соперниками в первом круге. Хотя и там были достаточно открытые моменты.

    Нужно уметь принимать решения. Вот Вилков, к примеру, принял решение назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Локомотивом» (0:1). Оно было дискуссионным, а в итоге оказалось ошибочным.

    Но у Москалева, к сожалению, в таких топовых матчах не получается принять такие важные решения. Хотя понятно, что игра такого уровня, такого накала требует от арбитра вот именно таких решений, потому что цена таких решений арбитров в подобных играх – очень-очень высока. Это титулы, медали, еврокубки. Нужно быть готовым к этому и не ждать, когда будет пенальти на миллион процентов.

    Конечно, легко их принимать, когда мяч летит в пустые ворота, а игрок, условно, выбивает его рукой. Повторю еще раз свое мнение, Москалеву нужно принимать решения. Это показала и первая, и вторая игра между «Спартаком» и «Зенитом», – сказал Егоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ганнибал Лектор 29 минут назад

      В игре Зенит Спартак первого тура были 3 результативные ошибки этого судьи - по одному пенальти на душу населения и неудаление Рассказова. В прошлый раз это признали все, в том числе и Егоров. Москалев в результате получил неуд и... назначение на ответный матч между этими же командами! И снова букет ошибок - неназначенный пенальти на Дзюбе, отмененный чистый гол Зенита и неудаление Смольникова. И снова это признает Егоров. Апофеозом будет очередной неуд Москалева и, уже ожидаемое мной, назначение на следующее дерби столиц.
      Какой-то театр абсурда! Какого развития чемпионата мы хотим?! Каких еще наших судей мы хотим видеть в финалах еврокубков? Таких как Турбин или Москалев?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      diktatop > Ганнибал Лектор 7 минут назад

      Какой чистый гол отменён??? Когда Кутепова откровенно в спину толкнули (последнего защитника). А что о левой карточке глушаку и не данной на Зобнине?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62415

      Рубик Докоян 1 час назад

      Он уже получал двойки и не раз, тем более за матч Зенит-Спартак и хиллари его опять было ставить на эту игру. Он также не ставил пенальти и не удалял там игроков, не давая второй жёлтой карточки. Вы для чего проводите сборы судей, даёте методические указания для одинаковой трактовки правил, не взирая на фамилия и команды ? Когда уже у вас хоть какое-то просветление будет в качественном и профессиональном судействе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2872

      порт 1 час назад

      Сослать учиться в ПФЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1968

      AtticusFinch 1 час назад

      Егоров жопализ проплаченный - в матче с Локомотивом был железный пенальти - он говорит не было! Зенит тянет изо всех сил...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      KPCCSPB > AtticusFinch 1 час назад

      В каком месте Зенит тянут? Посмотри сколько пенальти Зенит бил, вот такие придурки как ты и создают дизморал на сайте.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      Ганнибал Лектор > AtticusFinch 31 минуту назад

      Егоров если и тянетЗенит, то уверенно и вниз. - 4 очка в матчах со Спартаком из-за судейских решений

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      diktatop > Ганнибал Лектор 4 минуты назад

      А не +2 ли??? В первом матче пенальти не поставили в ворота зенита а тут при равном счёте удаление защитника... И следовательно замена нападающего в деф. И атак бы зенит уже таких бы не делал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18506

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Егоров, ты и вся твоя судейская камарилья, полный отстой. Когда же вам на смену прийдут нормальные неангажированные образованные люди.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Дедуктор 1 час назад

      Нормальный судья в каждом матче ставил бы на Кутепове пенальти. А то и по 2-3 пеналя за матч. Потому как Кутепов не только плох как футболист, он еще и банально глуп. Фолит по всему полю и в своей штрафной, в том числе.
      Матч был очень неплох в целом. Но судейка явно поставил против Зенита. Потому и гол украл забитый, и пенальти в ворота глушачей не поставил. А ведь был еще гол, глушачами забитый из положения, подозрительного на "вне игры". VAR бы весьма пригодился.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +553

      lysenkoff 1 час назад

      "Но у Москалева, к сожалению, в таких топовых матчах не получается принять такие важные решения. " (С)
      Зачем тогда, тогда его на матч назначать, после первого провального матча?
      Игроки фолили и с одной и с другой стороны, моментами жестко. Но он боялся давать даже карточки, игра сама шла своим ходом без него, какое тут пенальти поставить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Фанат Рубина 2 часа назад

      ну так то если под другим углом посмотреть без пристрастий было видно что дзюба искал ногу кутепова и у него не было умысла продолжать идти вперед к воротам, он хотел упасть..
      считаю что москалев поступил правильно..
      но вот то что не удилил смольникова это тупо это 2 жк и удаление..
      кстати был момент с фолом глушакова и там тоже 2 жк и удаление

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      diktatop > Фанат Рубина 1 минуту назад

      Глушакову первую карточку придумали!!! А ты про удаление

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      vka1970 2 часа назад

      И пеналь был и удаление Смольникова было, но Москалёв остался глух и нем ко всему.
      Судейство действительно отвратительное.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4970

      silver29 3 часа назад

      Егоров подзабыл, что судье выставляется оценка за матч, а публичное комментирование не предусмотрено для руководителя департамента судейства, это удел питерской лимиты лузгать семки за разговорами.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +819

      ухоженный крокодил > silver29 2 часа назад

      И это главная помойка страны говорит?
      Счастливы что отскочили и радуются.
      :)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +798

      zritelx > silver29 2 часа назад

      Вот и что удивительно он не в первый раз критикует своих , так скажем, подчиненных, попахивает дешевым популизмом, не в коем случае не оправдываю Москалева- пенальти надо было ставить и удалять защитника Зенита тоже надо было.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3041

      Спартач80 > ухоженный крокодил 2 часа назад

      Помойкой воняют все твои комменты.И перестань уже,своей авой,рекламировать свою ориентацию...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +819

      ухоженный крокодил > Спартач80 1 час назад

      Правда глаза режет?
      Гол не засчитали, пенальти не назначили, а Москва город помойка.
      Где я ошибся?
      Да и болельщики Спартака, ну ты сам понял.
      Ну и ты, тупо болтун.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -84

      grian > ухоженный крокодил 34 минуты назад

      Ты не ошибся. Ошибиться может тот у кого вместо помойки мозги есть. У таких как ты, такой опции нет по определению. И вообще, ты сам по себе - одна большая ошибка.Но в этом случае ни кто не виноват, природа...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +819

      ухоженный крокодил > grian 18 минут назад

      Повеселиться хочешь мальчик, так позови маму, затем бошкой об стену, во весилухи будет, милюзга.
      =))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru