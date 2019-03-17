Атаковавший Глушакова фанат посетил матч «Спартак» – «Зенит», несмотря на запрет

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов побывал на домашнем матче москвичей с «Зенитом» (1:1) в 20-м туре РПЛ.

В ноябре 2018 года фанат выбежал на поле во время игры Лиги Европы с «Рапидом» и толкнул капитана красно-белых Дениса Глушакова, за что был арестован на 10 суток и получил пятилетний запрет на посещение спортивных мероприятий. Несмотря на это, он посетил встречу с петербуржцами.

«Боюсь ли я санкций? Конечно, боюсь, но такой матч я не мог пропустить», – сказал Голунов.