Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Атаковавший Глушакова фанат посетил матч «Спартак» – «Зенит», несмотря на запрет

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов побывал на домашнем матче москвичей с «Зенитом» (1:1) в 20-м туре РПЛ.

    В ноябре 2018 года фанат выбежал на поле во время игры Лиги Европы с «Рапидом» и толкнул капитана красно-белых Дениса Глушакова, за что был арестован на 10 суток и получил пятилетний запрет на посещение спортивных мероприятий. Несмотря на это, он посетил встречу с петербуржцами.

    «Боюсь ли я санкций? Конечно, боюсь, но такой матч я не мог пропустить», – сказал Голунов.

    text

    Публикация от text (@mirosha4850)

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:20
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1968

      AtticusFinch 52 минуты назад

      Откуда такие придурки вылазят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3156

      Lester84 1 час назад

      Еще больше в соцсетях светись, дурачок! Чтоб гарантированно на бутылку посадили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18506

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Эффективность наших футбольных властей на-показ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Vincent Jones 3 часа назад

      А чему мы собственно удивляемся и почему возмущаемся? Или кто-то из нас не таков? Называем его ублюдком, хоть поступили бы так же, потому что это часть манталитета славяней. Мы закон не уважаем и не боимся его, пока нас палкой по голове не угреют, тогда сразу зауважаем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1665

      ZenitGunner 3 часа назад

      вот этого ублюдка надо сажать пожизненно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Киркинитидец 3 часа назад

      в 8 матчах - 12 мячиков!!! засуньте в жопу вашу лигу ... и подальше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +831

      zabvo9406 4 часа назад

      У нас в стране , везде так, и футбол не исключение!!! На положено, кое что наложено!!! А если бы было бы так как должно, была бы не жизнь а сказка!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5722

      Cules2013 4 часа назад

      Вот скажите, пожалуйста, противники введения паспорта болельщика - в чём ваши контраргументы? Без брызжания слюной, а чётко по делу. Таких бы случаев не было. А то запретили ему приходить на матчи, а он срать на это хотел. Запрет, так запрет. Но это такое. Меня больше интересуют моменты с выходками радикалов на трибунах, от которых страдают адекватные болельщики. 21 век на дворе - электронные документы, камеры и прочее, а безопасность, как была сомнительной лет 20 назад, так таковой и осталась. На матчах по-прежнему регулярно беспорядки случаются, зрители проносят запрещённые предметы, а пример Франции показал, что на стадион спокойно может проникнуть даже террорист.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      Dos_Santos > Cules2013 4 часа назад

      Контраргумент по поводу терроризма - ЧМ 2018. Что-то я не увидел там каких-то проблем с безопасностью

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5722

      Cules2013 > Dos_Santos 3 часа назад

      Это не контраргумент - а всего лишь пример.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3562

      GoldPlayFIFARus9 > Cules2013 2 часа назад

      Кто по абону ходит, может и сделают. А вот жалко обычный народ, который захочет на футбол прийти. Не каждый этим гемороем будет заниматься. Народ и так трудно на трибуны загнать, а тут ещё и такой геморрой подвезут. Для владельцев абонентов это может не заставит напрягаться, но для рядового Кузьмича это будет не очень удобно. Ради 2-3 походов на мяч или шайбу надо будет проходить регистрации всякие? А потом ещё и ехать куда-то за этим паспортом. Я бы болт положил на поход на данные мероприятия... И да, домой по паспорту не ходят.
      Ну и так, вспомнилось кое-что: "В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса.
      — Ты кто такой? — закричала она. — А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!
      Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:
      — Держите его! Держите! У него нет паспорта!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2204

      Yev 4 часа назад

      Прям какая-то сенсация для нашей страны.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77063
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru