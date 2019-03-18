Егоров: «Вилкову не следовало назначать пенальти в ворота «Краснодара»

Чистый пенальти -мяч в створ шёл,рука помешала...что ещё надо!?Вилков стоял рядом - если так пойдёт , скоро все будут руки выставлять в надежде, что от туловища отскочит!
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назвал ошибочным решение Михаила Вилкова назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).
На 67-й минуте арбитр наказал краснодарцев 11-метровым ударом за попадание мяча в штрафной площади в руку полузащитнику Шарлю Каборе. Пенальти реализовал хавбек Антон Миранчук.
«Момент с пенальти в ворота «Краснодара» получился таким, что назначь или не назначь судья пенальти, все равно обсуждали бы это все. Как бывший арбитр понимаю, почему Вилков указал на точку.
Но к сожалению, вынужден констатировать, что 11-метровый назначать не следовало. Рука была в естественном положении, удар был сильным и с короткого расстояния. Вопрос не в том, напрямую в руку попал мяч игроку обороняющейся команды, или отскочил от туловища. Пенальти назначать не следовало», – сказал Егоров.