Егоров: «Вилкову не следовало назначать пенальти в ворота «Краснодара»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назвал ошибочным решение Михаила Вилкова назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

На 67-й минуте арбитр наказал краснодарцев 11-метровым ударом за попадание мяча в штрафной площади в руку полузащитнику Шарлю Каборе. Пенальти реализовал хавбек Антон Миранчук.

«Момент с пенальти в ворота «Краснодара» получился таким, что назначь или не назначь судья пенальти, все равно обсуждали бы это все. Как бывший арбитр понимаю, почему Вилков указал на точку.

Но к сожалению, вынужден констатировать, что 11-метровый назначать не следовало. Рука была в естественном положении, удар был сильным и с короткого расстояния. Вопрос не в том, напрямую в руку попал мяч игроку обороняющейся команды, или отскочил от туловища. Пенальти назначать не следовало», – сказал Егоров.