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    Егоров: «Вилкову не следовало назначать пенальти в ворота «Краснодара»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назвал ошибочным решение Михаила Вилкова назначить пенальти в ворота «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

    На 67-й минуте арбитр наказал краснодарцев 11-метровым ударом за попадание мяча в штрафной площади в руку полузащитнику Шарлю Каборе. Пенальти реализовал хавбек Антон Миранчук.

    «Момент с пенальти в ворота «Краснодара» получился таким, что назначь или не назначь судья пенальти, все равно обсуждали бы это все. Как бывший арбитр понимаю, почему Вилков указал на точку.

    Но к сожалению, вынужден констатировать, что 11-метровый назначать не следовало. Рука была в естественном положении, удар был сильным и с короткого расстояния. Вопрос не в том, напрямую в руку попал мяч игроку обороняющейся команды, или отскочил от туловища. Пенальти назначать не следовало», – сказал Егоров.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии26
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      Рейтинг: +1968

      AtticusFinch 1 час назад

      Чистый пенальти -мяч в створ шёл,рука помешала...что ещё надо!?Вилков стоял рядом - если так пойдёт , скоро все будут руки выставлять в надежде, что от туловища отскочит!

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      Рейтинг: +62415

      Рубик Докоян 1 час назад

      Каждый год одно и тоже и ВАР введут будет тоже самое. Ведь Вилков стоял рядом и всё видел, но, если нет понимания о биомеханике, естественного положения руки, что расстояние от бьющего игрока по мячу до Каборе было не значительным и скорость полёта мяча высокой. Игрок просто физиологически не успевал убрать руку. Тем более типичный случай попадания мяча в руку, а не игра рукой. Футболист никакого движения в сторону мяча рукой не делал. А с введением со следующего сезона новых правил, такие руки это 100% пенальти без сяких оговорок. Появится много "специалистов", которые не будут бить по воротам, а в игрока, целясь ему в руку, зарабатывая таким образом пенальти. В пору будет выпускать футболистов играть в смирительных рубашках...

      1
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      Рейтинг: +18506

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Ты как арбитр, а я как болельщик скажу, что такие пенальти даром не назначают.

      0
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      Рейтинг: +1874

      Fan Loko mik 1 час назад

      Пенальти БЫЛ ОДНОЗНАЧНО!!!! И ТОЧКА!!!! Мяч изменил направление полёта после того, как попал в руку Каборе и это ПЕНАЛЬТИ!!!!! Другое дело, что вторую желтую показывать было не обязательно!

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      Рейтинг: +18506

      gol_kak_sokol > Fan Loko mik 1 час назад

      Читай правила фан локо. Это в дворовом футболе - рука - пеналь.

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      Рейтинг: +1968

      AtticusFinch > gol_kak_sokol 58 минут назад

      Да, Хоть фан Локо, хоть не фан - железный пенальти!Если такие не ставить - это капец...Да от туловища -а если бы он на линии ворот стоял?тоже ничё страшного?

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      Рейтинг: +60241

      zigbert 2 часа назад

      Егоров успокоил. Но очки Краснодару уже не вернуть.

      3
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      Рейтинг: +522

      Тони Монтана Б > zigbert 1 час назад

      А то что мяч попав в руку изменил траекторию полета, это уже ничего не значит?)

      2
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      Рейтинг: +1026

      владимир миронов 2 часа назад

      Все было очевидно и без Егорова, но такое государство наше-главный должен заявить, а внизу берут под козырек. А три очка тю-тю.

      2
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      Рейтинг: +327

      УхоГорлоНос 2 часа назад

      Мяч попал в руку, при этом летел четко в ворота, не поставить пенальти - было бы глупо, да карточка явно была лишней. Для ярых, и тех кто считает, что рука в естественном положении, рекомендую посмотреть как играют игроки, хотя бы среднего уровня в штрафной, если быть точнее куда они убирают руки, чтобы такого момента даже возникнуть не могло.

      2
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      Рейтинг: +135

      Ковастер 2 часа назад

      В очередной раз Краснодар засудили в Столице. Более того карточку ведь тоже никто не отменит. Зато Локо взял три очка и грубо сдвинул Краснодар со второго места на четвёртое. А потом все говорят, что у Краснодара затяжной спад.

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      Рейтинг: +1874

      Fan Loko mik > Ковастер 1 час назад

      Ну тогда в Краснодаре засудили ЛОКО!!! Вот и 1:1!

      0
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      Рейтинг: +250

      sergan113 > Ковастер 35 минут назад

      Так то кони быков со второго места подвинули.

      0
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      Рейтинг: -109

      SuperPAV9 3 часа назад

      С победой Локомотив)))))

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      Рейтинг: +1373

      Krasnodar 123 4 часа назад

      Поздно пить баржоми-дело сделано!

      2
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      Рейтинг: -109

      SuperPAV9 > Krasnodar 123 3 часа назад

      Ахахаха

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