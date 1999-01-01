ФИФА готов рассмотреть апелляцию «Челси» по запрету на трансферы до открытия летнего окна

ФИФА собирается решить вопрос с апелляцией «Челси» на запрет на трансферы до открытия летнего окна.

Если этого не произойдет, у лондонцев останется время, чтобы обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) за временным решением.

ФИФА отклонила первоначальную апелляция английского клуба, которую он подал в марте.

Ранее стало известно, что «Челси» будет запрещено регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон из-за нарушения правил подписания иностранных футболистов в возрасте до 18 лет.

Кроме того, лондонцы были оштрафованы на 460 тысяч фунтов стерлингов.