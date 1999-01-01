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    ФИФА готов рассмотреть апелляцию «Челси» по запрету на трансферы до открытия летнего окна

    ФИФА собирается решить вопрос с апелляцией «Челси» на запрет на трансферы до открытия летнего окна.

    Если этого не произойдет, у лондонцев останется время, чтобы обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) за временным решением.

    ФИФА отклонила первоначальную апелляция английского клуба, которую он подал в марте.

    Ранее стало известно, что «Челси» будет запрещено регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон из-за нарушения правил подписания иностранных футболистов в возрасте до 18 лет.

    Кроме того, лондонцы были оштрафованы на 460 тысяч фунтов стерлингов.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +62415

      Рубик Докоян 3 часа назад

      Ну хоть оставили время для маневра и обращения по инстанциям в случае не удовлетворения апелляции Челси ФИФА.

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