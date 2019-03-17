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    Клопп: «Я не самый опытный тренер. У меня всегда похожие проблемы после игр в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат мачта 31-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1).

    «Мы очень хорошо начали и сделали много хороших вещей, но немного потеряли ритм. Я не самый опытный тренер, и у меня всегда похожие проблемы после игр в Лиге чемпионов.

    Во втором тайме мы могли все решить, но ясно, что когда при 0:1 ты не делаешь этого, то такое [гол Бабела] может случиться. Он был на месте, таков футбол. Они заслужили гол, но мы заслужили три очка. Великолепный день, должен сказать», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» с 76 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    • В среду «Ливерпуль» играл с «Баварией» в Лиге чемпионов (3:1).

    Источник: BBC

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    17.03.2019 23:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +60241

      zigbert 7 часов назад

      Пусть и не простая но все же победа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      Ajax_Amsterdam 17 часов назад

      Юрген красавчик! симпатизирую ему как тренеру! Нет высокомерия и надменности к сопернику, каким бы он ни был! Думаю, футбольный бог (если он есть), должен вознаградить его действительно стоящим трофеем - ЛЧ имею в виду!!! Остальных у него и так не мало!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +631

      acor94 > Ajax_Amsterdam 7 часов назад

      И АПЛ в придачу)

      0
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