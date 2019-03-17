Клопп: «Я не самый опытный тренер. У меня всегда похожие проблемы после игр в Лиге чемпионов»

Пусть и не простая но все же победа.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат мачта 31-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1).
«Мы очень хорошо начали и сделали много хороших вещей, но немного потеряли ритм. Я не самый опытный тренер, и у меня всегда похожие проблемы после игр в Лиге чемпионов.
Во втором тайме мы могли все решить, но ясно, что когда при 0:1 ты не делаешь этого, то такое [гол Бабела] может случиться. Он был на месте, таков футбол. Они заслужили гол, но мы заслужили три очка. Великолепный день, должен сказать», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» с 76 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
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В среду «Ливерпуль» играл с «Баварией» в Лиге чемпионов (3:1).