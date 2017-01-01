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    Барриос забил дебютный гол за «Зенит» 

    «Спартак» принимает «Зенит» в матче 20-го тура РПЛ (1:1, перерыв). На 27-й минуте гол в составе гостей забил полузащитник Вильмар Барриос. Это дебютный гол футболиста за «Зенит», он перешел в команду в зимнее трансферное окно из «Бока Хуниорс».

    • Барриос проводит седьмой матч за российский клуб во всех турнирах.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» – «Зенит».

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3982

      prezent2017 16 минут назад

      А чё гол Глушака не показывают, боятся, что все метровый оффсайд увидят?

      2
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      Рейтинг: +3020

      Zubo 1 час назад

      Спасибо родной, был в нужном месте в нужный момент и не подвёл

      0
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      Рейтинг: +3114

      Владислав Vlad 1 час назад

      Какой хороший повтор. Только полюбуйтесь, как №8 прогуливается по полю.))))

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      Рейтинг: +2504

      Старикан > Владислав Vlad 1 час назад

      Я так думаю, что в этом вся его сучность!

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      Рейтинг: +3114

      Владислав Vlad > Старикан 1 час назад

      Как обычно - забил, потом можно и забить.)

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      Рейтинг: +319

      Валерий1965 2 часа назад

      Конечно молодец, что забил... Но Глушкова он не удержал. Хорошая игра!)

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      Рейтинг: +3114

      Владислав Vlad > Валерий1965 1 час назад

      Вот и №8 отблагодарил его.)

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      Рейтинг: +530

      ДВС > Валерий1965 1 час назад

      Барриос новичок в РПЛ и не знал, что спартаковцам забивать из офсайда можно.

      0
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      Рейтинг: +3982

      prezent2017 2 часа назад

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +49

      1974valik 3 часа назад

      Матч проплачен.

      -2
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      Рейтинг: +2871

      порт 3 часа назад

      С почином.

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