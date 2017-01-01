Барриос забил дебютный гол за «Зенит» 

«Спартак» принимает «Зенит» в матче 20-го тура РПЛ (1:1, перерыв). На 27-й минуте гол в составе гостей забил полузащитник Вильмар Барриос. Это дебютный гол футболиста за «Зенит», он перешел в команду в зимнее трансферное окно из «Бока Хуниорс».

Барриос проводит седьмой матч за российский клуб во всех турнирах.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» – «Зенит».