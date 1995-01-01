Глушаков, Зобнин, Азмун и Дзюба – в стартовых составах на матч «Зенит» – «Спартак»

Жиркову за неспортивное поведение карточку должны были дать!
«Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Зобнин, Ташаев, Ханни, Адриано.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Нобоа, Кузяев, Барриос, Ригони, Азмун, Дзюба.
- В Москве встретятся 4-я и 1-я команды турнирной таблицы РПЛ.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.