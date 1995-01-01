Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Глушаков, Зобнин, Азмун и Дзюба – в стартовых составах на матч «Зенит» – «Спартак»

    «Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России.

    «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Зобнин, Ташаев, Ханни, Адриано.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Нобоа, Кузяев, Барриос, Ригони, Азмун, Дзюба.

    • В Москве встретятся 4-я и 1-я команды турнирной таблицы РПЛ.
    • Начало – в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:55
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1519

      OldenVad 2 часа назад

      Жиркову за неспортивное поведение карточку должны были дать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1519

      OldenVad 3 часа назад

      Москалев поплыл, удалять надо Смольникова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      латунный сепаратист 4 часа назад

      вне игры было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1794

      Кинстифа 4 часа назад

      Глушаков в составе не к добру)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11741

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Вперёд Спартак! Только победа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3881

      piligrim1986 4 часа назад

      нельзя кутепа против зени ставить, он сольет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      TOMSON 4 часа назад

      У Зенита сильнейший состав на мой взгляд. Явно замена Доиуси просится, но вот вместо Ригони или Дзюбы вопрос.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Киркинитидец 4 часа назад

      Дзюба-даешь хет-рик!!! не забьешь-напьюсь! забьешь-тоже!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2502

      Агасфер 4 часа назад

      Глушаков и Кутепов забьют,Дзюба не реализует пенальти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3544

      vka1970 4 часа назад

      Нормальный состав у Спартака.
      Правда Глушаков явно чуждая фигура на доске.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1040

      Kollljan > vka1970 4 часа назад

      За что ж вы так возненавидели своего капитана?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3544

      vka1970 > Kollljan 4 часа назад

      Пользуйся инетом и тогда вопросы задавать не станешь.
      Без обид.Устал уже объяснять.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13304

      VVM1964 > Kollljan 4 часа назад

      " Не капитан он нам , гнида хитрожопая "

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77059
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru