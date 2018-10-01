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    Nike выпустит специальную форму сборной Франции в честь юбилея Федерации футбола

    Nike выпустит специальную форму для сборной Франции, приуроченную к юбилею Федерации футбола страны, основанной в 1919 году.

    Футболка будет выполнена в стиле поло в более светлом оттенке синего, как на Евро-2016. На ней будет размещен специальный логотип в честь 100-летия Федерация футбола Франции, над которым будут вышиты две звезды.

    Данная футболка будет доступна только с длинным рукавом. Она поступит в продажу лимитированной серией в конце марта или начале апреля.

    Источник: Footyheadlines

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3631

      84aivengo 11 часов назад

      симпатично.... мне бы такую...

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      Рейтинг: +373

      Makaweli > 84aivengo 4 часа назад

      Что там симпотичного? Обычная футболка поло из спортмастера,найк вообще выпускает пресную форму!

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