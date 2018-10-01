Nike выпустит специальную форму сборной Франции в честь юбилея Федерации футбола

Nike выпустит специальную форму для сборной Франции, приуроченную к юбилею Федерации футбола страны, основанной в 1919 году.

Футболка будет выполнена в стиле поло в более светлом оттенке синего, как на Евро-2016. На ней будет размещен специальный логотип в честь 100-летия Федерация футбола Франции, над которым будут вышиты две звезды.

Данная футболка будет доступна только с длинным рукавом. Она поступит в продажу лимитированной серией в конце марта или начале апреля.