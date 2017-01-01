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    «На каждую волну найдется покоритель». «Спартак» подшутил над «Зенитом» перед очным матчем

    «Спартак» в преддверии матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» опубликовал на своем YouTube-канале ролик с названием «На каждую волну найдется покоритель».

    В видео серфингист катается в красно-белой майке по Москве-реке.

    «Мы покоряли волны еще до того, как это стало мейнстримом», – говорится в сообщении красно-белых в твиттере.

    Перед стартом этого сезона «Зенит» запустил в социальных сетях кампанию, которая называется «Идет волна».

    • Встреча «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии16
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      Рейтинг: +396

      тёска 6 часов назад

      Это видео и встреча команд совсем не клеиться,где шутка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9432

      sssrspartak 8 часов назад

      сегодня просто обязаны побеждать зенит!иначе можем бороться только за 4-7места!!даешь повторения кубка канделаки!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2502

      Агасфер 9 часов назад

      Перед судьбы суровым взором
      всё нынче видится вот так :
      "Спартак" когда-то слыл позором,
      а нынче-вовсе не "Спартак"!

      "Идём к победе в Евролиге"!...
      "Мечтаем победить в ЛЧ!"...
      но подарив народу фигу,
      теперь купаются в моче.

      Судьба-злодейка непреклонна,
      за оскорбленье не простит-
      "Зенит" не станет чемпионом,
      а чемпионом-не "Зенит"!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2373

      BarStep 11 часов назад

      Ну да.., на Москва-реке ещё те волны...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5314

      Eddyson 11 часов назад

      Дело трахтенберга живёт и побеждает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13304

      VVM1964 > Eddyson 10 часов назад

      По моему они еще глупее - я увидел как сине бело голубой катер таскал Спартаковца по волнам , ну или как он отчаянно пытался догнать этот катер ((( - не дай Бог конечно !

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3983

      prezent2017 12 часов назад

      «Спартак» подшутил над «Зенитом» перед очным матчем и дошутился утонув.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1770

      lordmrv > prezent2017 10 часов назад

      Ты о прошлом? Или умеешь будущее видеть? :)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3544

      vka1970 12 часов назад

      Надо на поле своё превосходство показывать, а не в клипах.
      Одни чудики своё превосходство в роликах показывают, а другие им своим на Ютубе отвечают.
      А футбол то где ?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2373

      BarStep > vka1970 11 часов назад

      Думаю мы его (футбол) наконец-то увидим сегодня в исполнении обеих команд... По крайней мере я на это надеюсь..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3544

      vka1970 > BarStep 6 часов назад

      Я тоже на это надеюсь.
      Но нагнетённую обстановку перед матчем, не приветствую.

      1
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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян 12 часов назад

      Покоряют горы, а на волнах катаются. Сегодня посмотрим кто будет кататься, а кто тонуть... Или обе команды прокатятся по волнам нашей памяти и оставят без голов.

      3
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      Рейтинг: +1762

      Павелий > Рубик Докоян 11 часов назад

      На горы восходят. Покорить можно только сердце девушки.

      1
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      Рейтинг: +2373

      BarStep > Павелий 11 часов назад

      Нет мил человек, вершины тоже покоряют..

      2
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      Рейтинг: +1368

      С-Пб on-line > Павелий 10 часов назад

      Восходит солнце,а горы покоряют, романтик куев

      1
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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян > Павелий 9 часов назад

      Кто покоряет сердце девушки, кто завоёвывает, иные покупают и можно этот ряд продолжать. Как горы покоряют лучше знают альпинисты и скалолазы. Я всего лишь турист СССР ( выдали удостоверение и значок ) и мне покорилась гора Говерла в Закарпатье в 1976г. Куда мы вначале шли, а уже последние сотни метров буквально на четвереньках взбирались. Возраст группы был от 19 до 54 лет. Женщина 54 лет была блокадницей и тем не менее добралась раньше многих молодых из нашей группы.

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