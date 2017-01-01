«На каждую волну найдется покоритель». «Спартак» подшутил над «Зенитом» перед очным матчем

Это видео и встреча команд совсем не клеиться,где шутка
«Спартак» в преддверии матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» опубликовал на своем YouTube-канале ролик с названием «На каждую волну найдется покоритель».
В видео серфингист катается в красно-белой майке по Москве-реке.
«Мы покоряли волны еще до того, как это стало мейнстримом», – говорится в сообщении красно-белых в твиттере.
Перед стартом этого сезона «Зенит» запустил в социальных сетях кампанию, которая называется «Идет волна».
- Встреча «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 марта 2019 г.