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    Клопп – о словах Беккенбауэра: «Это как король с мечом, называющий человека сэром»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова председателя правления «Баварии» Франца Беккенбауэра.

    После победы английской команды над мюнхенцами (3:1) в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов легендарный немец заявил, что Клопп является подходящим тренером для «Баварии»

    «В Германии нет большей легенды, чем Франц Беккенбауэр, и мне приятно, что он говорит обо мне положительно. Это как король с мечом, называющий человека сэром. Если он так думает, это комплимент «Ливерпулю».

    «Бавария» сделала все правильно за последние 10 или 15 лет, не совершая много ошибок. Но я чувствую, что мне хорошо там, где я нахожусь. Я люблю это место, у меня есть много возможностей развить и без того действительно хорошую команду. У меня достаточно уверенности, чтобы сказать, что я являюсь подходящим тренером для «Ливерпуля» на данный момент, хотя в футболе мы все должны постоянно проявлять себя.

    Пока все получилось и, надеюсь, продлится намного дольше. Это было бы круто, потому что, я надеюсь, что через 50-60 лет вспомнят меня не как тренера, который возглавлял много разных клубов. Я доволен командами, в которых работал», – сказал Клопп.

    Источник: The Guardian

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +819

      Football06 11 часов назад

      Отличный тренер отличные слова ,конец вообще хороший ,показал что хочет быть не тем тренером который возглавил много клубок а был в одном и на долго ,показав свою преданность как клубу так и всем

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