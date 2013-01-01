Клопп – о словах Беккенбауэра: «Это как король с мечом, называющий человека сэром»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова председателя правления «Баварии» Франца Беккенбауэра.

После победы английской команды над мюнхенцами (3:1) в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов легендарный немец заявил, что Клопп является подходящим тренером для «Баварии»

«В Германии нет большей легенды, чем Франц Беккенбауэр, и мне приятно, что он говорит обо мне положительно. Это как король с мечом, называющий человека сэром. Если он так думает, это комплимент «Ливерпулю».

«Бавария» сделала все правильно за последние 10 или 15 лет, не совершая много ошибок. Но я чувствую, что мне хорошо там, где я нахожусь. Я люблю это место, у меня есть много возможностей развить и без того действительно хорошую команду. У меня достаточно уверенности, чтобы сказать, что я являюсь подходящим тренером для «Ливерпуля» на данный момент, хотя в футболе мы все должны постоянно проявлять себя.

Пока все получилось и, надеюсь, продлится намного дольше. Это было бы круто, потому что, я надеюсь, что через 50-60 лет вспомнят меня не как тренера, который возглавлял много разных клубов. Я доволен командами, в которых работал», – сказал Клопп.