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    Сухина: «Судьи отобрали у «Локомотива» достаточно голов»

    Бывший арбитр РПЛ, а ныне начальник команды в «Локомотиве» Станислав Сухина считает, что железнодорожники лишились части своих голов из-за судейских ошибок.

    – Как только арбитры допускают ошибки в пользу «Локомотива», многие сразу связывают это с тем, что в команде работаете вы, бывший судья.

    – А ситуации, в которых судьи действуют против «Локомотива», с чем связывают? Это же просто разговоры. Как я могу влиять на судей? Никак. Они отвечают за свою работу, я занимаюсь своим делом.

    Если сравнить количество ошибок за и против, то можно понять, что у нас отобрали достаточно голов. Есть ошибки, которые повлияли на исход матчей.

    Не хотелось бы устраивать что-то и говорить, что прослеживается четкая связь между этими моментами. Но все же можно поднять статистику и обнаружить, что несколько важных голов «Локо» судьи отменили.

    – Есть мнение, что судейство в РПЛ низкого уровня. Разделяете его?

    – Не знаю даже. Хотелось бы более адекватного судейства в каждом матче РПЛ. Но я бы не сказал, что наши судьи отстают от зарубежных. Как правило, если матч проходит хорошо, фамилию судьи никто не вспоминает. Не очень интересно говорить, что тот или иной отработал встречу без оплошностей.

    Гораздо интереснее обсуждать что-нибудь горяченькое, жареное. Одну ошибку могут мусолить прямо до следующего матча. Ведь когда случилось что-то громкое, тогда и говорят.

    • После 19-ти туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.
    • Сегодня москвичи примут в 20-м туре «Краснодар».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +129

      Ковастер 11 часов назад

      Да помнится Сухина не мало очков у Кубани отобрал.

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      Рейтинг: +4325

      Антибиотик 12 часов назад

      Наши судьи допускают гораздо больше ошибок, чем европейские. И в этом должны разбираться специальные люди, не просто формально, а проводить серьезную работу, переобучение, физподготовку. Только я боюсь, что после серьезного подхода к делу у нас судей совсем не останется. А по поводу иглы РЖД, просто дурь. Судьи ошибаются в сторону любого клуба и у Локомотива действительно отобрали минимум две потенциальные победы в этом сезоне. Читаешь некоторых и удивляешься, тупо стадо, один промычал, другие подхватили.

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      Рейтинг: +2372

      BarStep > Антибиотик 9 часов назад

      ===Наши судьи допускают гораздо больше ошибок, чем европейские.==== Я не был бы столь категоричен... В АПЛ и иже с ними "клоунов" хватает похлеще нашего..

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      Рейтинг: +2293

      yorgenbarenz 12 часов назад

      Видеоповторы решат проблему.Без них нет такого лекарства,чтобы вылечить очень заразное заболевание-алчность. Можно,конечно,попробовать лечить судей кодированием,да кто согласится? Нет,алчность неизлечима! Более того,эта болезнь всегда прогрессирует и лишает человека разума и, с возрастом, полностью выжигает из организма индивида совесть и честь.Взять,к примеру,олигархов. Ну,нахапал ты миллиард баксов.Тебе не хватит на всю оставшуюся жизнь,чтобы содержать бл.дей,лошадей,детей,жрать в три горла?Нет,нельзя останавливаться ! Другие-то продолжат воровать,богатеть ! Здороваться,звонить перестанут!Лучше-смерть,чем так "опуститься"!

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      Рейтинг: +4325

      Антибиотик > yorgenbarenz 12 часов назад

      Наши судьи и при видеоповторах будут гнуть свою линию. Один просто не захочет рассмотреть спорный момент, другой его рассмотрит в "свою" пользу. Другое дело, что сразу будет видна картина, кто из судей чаще всего принимает неправильные решения и в чью пользу.

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      Рейтинг: +5950

      parevg > yorgenbarenz 10 часов назад

      Нет, полностью не решат. Арбитр посмотрит повтор и останется при своем мнении. А если бы те кто просматривает повторы, имели окончательное решение, тогда другое дело. В хоккее никто не знает кто видео гол судья, или их там несколько, но только он решает, был гол или нет, главный арбитр может посмотреть повтор, и объяснить свое видение эпизода, но, решение принимает тот кто у мониторов, у него главное слово...

      1
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      Рейтинг: +2502

      Агасфер 13 часов назад

      Вот же платный клоун! Лучше бы поведал,у каких клубов,сколько и-главное,-почём сам очки отбирал! Сел на иглу РЖД и сразу вспомнил о их "бедствиях и несчастьях"."Бывшие" всегда начинают болеть вирусными заболеваниями "объективности" и "справедливости".

      3
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      Рейтинг: +247

      gunstilzit > Агасфер 13 часов назад

      А что он не так сказал?

      3
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      Рейтинг: +312

      Dmitriy 71 > Агасфер 12 часов назад

      он на этой игле паровоза сидит еще со времен его судейства. все помнят как он судил **** продажная.

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      Рейтинг: +3981

      prezent2017 13 часов назад

      Да у нас судьи вообще г-но! Отобрали, например, у Оренбурга честно забитый гол из-за пассивного оффсайда и 3 очка в матче с Анжи. Что творил судья Иванов в матче Оренбург-Динамо вообще за пределами понимания. Он же ошибался в каждом втором случае. И таких примеров масса, причем тут Локо?

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