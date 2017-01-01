Сухина: «Судьи отобрали у «Локомотива» достаточно голов»

Бывший арбитр РПЛ, а ныне начальник команды в «Локомотиве» Станислав Сухина считает, что железнодорожники лишились части своих голов из-за судейских ошибок.

– Как только арбитры допускают ошибки в пользу «Локомотива», многие сразу связывают это с тем, что в команде работаете вы, бывший судья.

– А ситуации, в которых судьи действуют против «Локомотива», с чем связывают? Это же просто разговоры. Как я могу влиять на судей? Никак. Они отвечают за свою работу, я занимаюсь своим делом.

Если сравнить количество ошибок за и против, то можно понять, что у нас отобрали достаточно голов. Есть ошибки, которые повлияли на исход матчей.

Не хотелось бы устраивать что-то и говорить, что прослеживается четкая связь между этими моментами. Но все же можно поднять статистику и обнаружить, что несколько важных голов «Локо» судьи отменили.

– Есть мнение, что судейство в РПЛ низкого уровня. Разделяете его?

– Не знаю даже. Хотелось бы более адекватного судейства в каждом матче РПЛ. Но я бы не сказал, что наши судьи отстают от зарубежных. Как правило, если матч проходит хорошо, фамилию судьи никто не вспоминает. Не очень интересно говорить, что тот или иной отработал встречу без оплошностей.

Гораздо интереснее обсуждать что-нибудь горяченькое, жареное. Одну ошибку могут мусолить прямо до следующего матча. Ведь когда случилось что-то громкое, тогда и говорят.