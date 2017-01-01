Сегодня «Спартак» может забить «Зениту» 250-й гол. Ни одна команда не пропустила от красно-белых больше

Сегодня состоится матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

На данный момент красно-белые забили 249 голов петербуржцам в официальных играх (без учета Кубка Федерации и Кубка Премьер-лиги). За всю историю противостояний московская команда поражала ворота сине-бело-голубых чаще, чем любой другой команды.