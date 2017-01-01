Сегодня «Спартак» может забить «Зениту» 250-й гол. Ни одна команда не пропустила от красно-белых больше

Так Спартаковские мужики, есть шанс попасть в историю !!! Удачи Спартак !!!
Сегодня состоится матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
На данный момент красно-белые забили 249 голов петербуржцам в официальных играх (без учета Кубка Федерации и Кубка Премьер-лиги). За всю историю противостояний московская команда поражала ворота сине-бело-голубых чаще, чем любой другой команды.
- Встреча «Спартак» – «Зенит» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Alexey Z. Srectre – статистический твиттер-аккаунт, специализирующийся на «Спартаке».