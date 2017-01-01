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    Сегодня «Спартак» может забить «Зениту» 250-й гол. Ни одна команда не пропустила от красно-белых больше

    Сегодня состоится матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    На данный момент красно-белые забили 249 голов петербуржцам в официальных играх (без учета Кубка Федерации и Кубка Премьер-лиги). За всю историю противостояний московская команда поражала ворота сине-бело-голубых чаще, чем любой другой команды.

    • Встреча «Спартак» – «Зенит» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Твиттер-аккаунт Alexey Z. Srectre

    Alexey Z. Srectre – статистический твиттер-аккаунт, специализирующийся на «Спартаке».

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии40
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      Рейтинг: +3977

      батог 6 часов назад

      Так Спартаковские мужики, есть шанс попасть в историю !!! Удачи Спартак !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +60136

      zigbert 10 часов назад

      Игроки обеих команд будут биться не за статистику а за победу. Удачи Спартаку!

      6
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      Рейтинг: +3761

      _Marqella_ 10 часов назад

      с 1936 года в 150 матчах против «Спартака» «Зенит» добился 44 побед и потерпел 64 поражения, забив 187 мячей и пропустив 249. Абсолютно лучшим бомбардиром этого противостояния является Александр Кержаков, на счету которого 12 голов в ворота «Спартака». Самые результативные спартаковцы Никита Симонян и Галимзян Хусаинов забили по 8 голов. Взаимоотношения «Зенита» со «Спартаком» в российский период выглядят так: 19 побед «Зенита» при 18 «Спартака». Разность голов также в пользу петербуржцев 80:74. И крупно побеждали они также чаще – 4/3. И по проценту набранных очков в чемпионатах России (45.6%) «Зенит» для «Спартака» является одним из самых «неудобных» соперников. Хуже красно-белые играют только с ЦСКА (43.7%)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Спартач80 > _Marqella_ 10 часов назад

      Прав был Иваныч....Точную статистику приводите только по временам газпрёма....Стыдно глянуть времена,когда не были бесполезным газовым мешком?...У вас же там звание есть-всесоюзный лифт=)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +29594

      Полная Канистра > _Marqella_ 8 часов назад

      утешила себя от этих кое где своих мини преимуществ когда узнала что такая дыра у зины в 249 мячей чем у любой другой команды. БРАВО!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2184

      Yev 11 часов назад

      Надеюсь сегодня и 251 будет, а то после развала как некоторые говорят совка кому-то дырку зализали.
      Спартак - докажичто деньги и газ это ещё не всё, а главное - команда!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      KPCCSPB 12 часов назад

      Ну свиньи как всегда, совковым архивом утешают дырки :D

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3912

      subbotaspartak > KPCCSPB 8 часов назад

      Бомжи как Европа, хотят историю забыть,
      А мы просто 250 -тый гол забить.
      История - это не поребрик, заменивший бордюр,
      Это комбинация разнообразных фигур.
      Не гоните дур.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Спартач80 > KPCCSPB 6 часов назад

      Бомж,ты стыдишься истории своего клуба...как тебя свои то терпят?Или вы там все такие? =)

      1
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      ...
      Рейтинг: +128

      KPCCSPB > subbotaspartak 2 часа назад

      Вы позорите совковые времена, не имея на данный момент никакого успеха в новой истории, так что дырки помажьте воспоминаниями.

      0
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      ...
      Рейтинг: +128

      KPCCSPB > Спартач80 2 часа назад

      На данный момент, кроме истории у помойных свинок только разорванное дупло!

      0
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      Рейтинг: +3167

      APchelov 12 часов назад

      В чемпионатах России с 92-го года Спартак и Зенит сыграли 55 матчей. Это сколько же за матч получается? )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3981

      prezent2017 > APchelov 12 часов назад

      Что Зенит по 5 забивал помню, а чтобы по 5 пропускал - не помню.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3020

      Спартач80 > APchelov 12 часов назад

      А где ты увидел что только в чемпионатах России?Чукча не читатель,чукча писатель?...

      7
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      ...
      Рейтинг: +3167

      APchelov > Спартач80 12 часов назад

      Ну давай ещё товарняки курортные посчитаем )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Спартач80 > APchelov 12 часов назад

      Так там написано "за всю историю противостояний".Мы с вами ещё при СССР бились.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3099

      ivany4 > Спартач80 12 часов назад

      А у них история начинается только при газпроме.)))

      10
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      ...
      Рейтинг: +478

      Владимирыч > ivany4 11 часов назад

      Тонко))

      6
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      Рейтинг: +147

      CSKA57 12 часов назад

      Вывод: Зенит - любимая команда Спартака!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13304

      VVM1964 > CSKA57 12 часов назад

      " Господин назначил меня любимой женой " )))))) хф " Белое солнце пустыни "

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2416

      Дядя Серёжа 12 часов назад

      Пускай сегодня будет его величество Футбол
      И его корона - ГОЛ!
      Не повредит,
      Если Спартак за 250 статистику утвердит.
      При этом не пропустить,
      Победить!!!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Спартач80 13 часов назад

      Тут дело в том,что сегодня все будут болеть против Зенита,ну кроме бомжей конечно.Ибо все хотят вернуть интригу.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2502

      Агасфер 13 часов назад

      Вспенилось смехом Балтийское море-
      тушка "Зенита" висит на заборе...

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