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    Клопп – о трансферах летом: «Не думаю, что с нашей командой нам нужно тратить много денег»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о планах на летнее трансферное окно.

    «Я не хочу говорить конкретно, что мы будем делать. Но я не думаю, что с нашей командой нам нужно тратить много денег.

    Самое лучшее – это сплотить команду, попытаться развивать ее и долго оставаться вместе. Возможно, это была главная проблема «Ливерпуля» в последние десять лет. Когда после одного сезона складывалась хорошая команда, то она разъезжалась по всему миру. В этом году такого точно не произойдет», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.
    • В Лиге чемпионов команда сыграет на стадии 1/4 финала.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +146

      JellyBean 3 часа назад

      Надежный топ цз нужен все же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 3 часа назад

      Качественного и мастеровитого ЦЗ и ЦН забивного на острие атаки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +512

      Maxi_7 3 часа назад

      Ну-ну... с такой политикой мало того что этот чемпионат АПЛ, так и следующий проиграете...Ливерпулю нужны топ исполнители в конкуренцию к основным практически на все позиции кроме полузащиты.

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