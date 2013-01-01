Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о планах на летнее трансферное окно.

«Я не хочу говорить конкретно, что мы будем делать. Но я не думаю, что с нашей командой нам нужно тратить много денег.

Самое лучшее – это сплотить команду, попытаться развивать ее и долго оставаться вместе. Возможно, это была главная проблема «Ливерпуля» в последние десять лет. Когда после одного сезона складывалась хорошая команда, то она разъезжалась по всему миру. В этом году такого точно не произойдет», – сказал Клопп.