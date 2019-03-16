Азербайджанский «Сабаил» объявил о переходе Эссьена

время идет, еще помню как в Челси цент поля бетонировал.........теперь играет за КТО ЭТИ ЛЮДИ!)))
Бывший полузащитник «Челси» Майкл Эссьен стал игроком «Сабаила», сообщает официальный сайт клуба.
36-летний футболист заключил с азербайджанским клубом контракт до лета 2020 года.
Ганец являлся свободным агентом, поэтому достался «Сабаилу» бесплатно.
- Эссьен в течение карьеры выступал за «Бастию», «Лион», «Челси», «Реал», «Милан», «Панатинаикос» и «Персиб Бандунг».
- В составе сборной Ганы хавбек сыграл 58 матчей и забил девять голов.