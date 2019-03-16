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    Азербайджанский «Сабаил» объявил о переходе Эссьена

    Бывший полузащитник «Челси» Майкл Эссьен стал игроком «Сабаила», сообщает официальный сайт клуба.

    36-летний футболист заключил с азербайджанским клубом контракт до лета 2020 года.

    Ганец являлся свободным агентом, поэтому достался «Сабаилу» бесплатно.

    • Эссьен в течение карьеры выступал за «Бастию», «Лион», «Челси», «Реал», «Милан», «Панатинаикос» и «Персиб Бандунг».
    • В составе сборной Ганы хавбек сыграл 58 матчей и забил девять голов.

    Источник: Официальный сайт «Сабаила»

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии12
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      Рейтинг: +524

      88serega88 3 часа назад

      время идет, еще помню как в Челси цент поля бетонировал.........теперь играет за КТО ЭТИ ЛЮДИ!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 3 часа назад

      Выгодная сделка.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      DMитрий 5 часов назад

      Там где есть нефть - там есть Я!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 6 часов назад

      ВО КУДА ЗАНЕСЛО ПАРНЯ жаль что в наш не заглянул еще поиграть сможет

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1416

      Черкизовский Кот 6 часов назад

      Две вещи, которые я узнал из статьи:
      1. Эссьен ещё играет.
      2. Существует клуб с названием "Сабаил".

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +786

      FRZZ > Черкизовский Кот 6 часов назад

      Век живи, век учись, не зря же говорят...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1560

      swot1205 6 часов назад

      а получше не было вариантов что ли, не поверю?!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      solodealer 7 часов назад

      Эссьен? Давненько не было вестей....Когда-то - ОЧЕНЬ КРУТОЙ ХАВ! Топовый!
      Думаю, что, если он вполовину так хорош, как был в лучшие годы, то азербайджанцам ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО ПОЛУЧИТЬ ЕГО БЕСПЛАТНО!)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 7 часов назад

      явно какой то местный олигарх "пригласил"

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 7 часов назад

      Думаю условному Оренбургу бы зашел нормально

      4
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      Рейтинг: +599

      life85 > InterMilLano1908 7 часов назад

      У условного Оренбурга денег бы на него не хватило )

      6
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      Рейтинг: +786

      FRZZ > InterMilLano1908 6 часов назад

      Да, какой там Оренбург? Спартаку или Локо Майкл Эссьен не помешал бы.
      Реал кого попало не подписывал.

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