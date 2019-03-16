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    Джикия: «Спартаку» нужно обязательно обыгрывать «Зенит» и тормозить его в таблице»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что победа над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ необходима москвичам, если они хотят бороться за самые высокие места в этом сезоне.

    – У нас есть неплохие шансы в чемпионате России, все в наших руках. Сейчас загадывать и говорить какие-то громкие слова нет никакого смысла. Но за себя и за всю команду отмечу, что мы точно выложимся на сто процентов. Будем стараться победить в каждой встрече. Ну а уже в конце сезона будем смотреть… Сейчас нам предстоит важнейшая битва с «Зенитом».

    – Наверное, излишне говорить, что это принципиальный соперник.

    – Конечно. Если мы хотим бороться за самые высокие места, а мы этого хотим, то нам нужно обязательно обыгрывать питерцев и тормозить их в таблице. Надо отталкиваться только от своей игры. Бояться мы точно никого не будем, как, правда, и вспоминать победный матч в Катаре. Этот, на «Открытие Арене», будет совсем другим.

    • Встреча «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.
    • Петербургская команда лидирует в турнирной таблице, опережая красно-белых на восемь очков.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +807

      ухоженный крокодил 4 часа назад

      Если у Зенита будет 6 поражение, япойду в туалет, усраться будет можно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 4 часа назад

      Пусть победит сильнейший и без участия судьи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 6 часов назад

      Спартаку нужна победа для сохранения интриги чемпионата. А без интриги это уже отстой.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян > владимир миронов 4 часа назад

      Интриг в нашем футболе хоть отбавляй, только, к сожалению не на футбольном поле...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Горкин Блеванов 8 часов назад

      Надеюсь хоть состав будет выбран правильно, надежды что Семак не будет использовать трусливую тактику уже не осталось

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Горкин Блеванов 8 часов назад

      Во разогнался ! Посмотрим завтра

      1
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      Рейтинг: -1457

      morgan59 8 часов назад

      Болеть буду за Спартак. Ничего личного, поставил ставку. Есои бы Зенит боролся в ЛЕ, а не слил игру, поставил бы на Зенит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 8 часов назад

      тормозните их завтра другие пример возьмут тоже по тормозам дадут до конца сезона

      5
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 8 часов назад

      Тебе надо, ты и надрывайся. А как будет на самом деле скоро увидим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2328

      BarStep 8 часов назад

      Спартаковцы всем составом занимаются аутотренингом.... Даже интересно стало, поможет ли?..

      1
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      ...
      Рейтинг: +3113

      Klaido > BarStep 5 часов назад

      гомичек, что делаешь на нашей ветке то? али своих просто нет ))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2328

      BarStep > Klaido 1 час назад

      Хамишь парниша..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3457

      vka1970 9 часов назад

      Обе команды сейчас не в лучшем состоянии, но победа нужна всем.
      Единственная разница, что Зенит имеет право на ошибку, а Спартак нет.
      Завтрашний день многое расставит по местам.
      Удачи нам !

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