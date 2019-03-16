Джикия: «Спартаку» нужно обязательно обыгрывать «Зенит» и тормозить его в таблице»

Если у Зенита будет 6 поражение, япойду в туалет, усраться будет можно.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что победа над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ необходима москвичам, если они хотят бороться за самые высокие места в этом сезоне.
– У нас есть неплохие шансы в чемпионате России, все в наших руках. Сейчас загадывать и говорить какие-то громкие слова нет никакого смысла. Но за себя и за всю команду отмечу, что мы точно выложимся на сто процентов. Будем стараться победить в каждой встрече. Ну а уже в конце сезона будем смотреть… Сейчас нам предстоит важнейшая битва с «Зенитом».
– Наверное, излишне говорить, что это принципиальный соперник.
– Конечно. Если мы хотим бороться за самые высокие места, а мы этого хотим, то нам нужно обязательно обыгрывать питерцев и тормозить их в таблице. Надо отталкиваться только от своей игры. Бояться мы точно никого не будем, как, правда, и вспоминать победный матч в Катаре. Этот, на «Открытие Арене», будет совсем другим.
- Встреча «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0.
- Петербургская команда лидирует в турнирной таблице, опережая красно-белых на восемь очков.