Джикия: «Спартаку» нужно обязательно обыгрывать «Зенит» и тормозить его в таблице»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что победа над «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ необходима москвичам, если они хотят бороться за самые высокие места в этом сезоне.

– У нас есть неплохие шансы в чемпионате России, все в наших руках. Сейчас загадывать и говорить какие-то громкие слова нет никакого смысла. Но за себя и за всю команду отмечу, что мы точно выложимся на сто процентов. Будем стараться победить в каждой встрече. Ну а уже в конце сезона будем смотреть… Сейчас нам предстоит важнейшая битва с «Зенитом».

– Наверное, излишне говорить, что это принципиальный соперник.

– Конечно. Если мы хотим бороться за самые высокие места, а мы этого хотим, то нам нужно обязательно обыгрывать питерцев и тормозить их в таблице. Надо отталкиваться только от своей игры. Бояться мы точно никого не будем, как, правда, и вспоминать победный матч в Катаре. Этот, на «Открытие Арене», будет совсем другим.