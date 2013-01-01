УЕФА открыл дело против «Баварии» за баннер «К черту VAR» на матче с «Ливерпулем»

УЕФА открыл дисциплинарное производство по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Ливерпуль» (1:3), который состоялся 13 марта.

Болельщики мюнхенцев вывесили на трибунах два баннера с надписями «Современный футбол убивает эмоции» и «К черту VAR! К черту УЕФА!»