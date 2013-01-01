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    УЕФА открыл дело против «Баварии» за баннер «К черту VAR» на матче с «Ливерпулем»

    УЕФА открыл дисциплинарное производство по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария»«Ливерпуль» (1:3), который состоялся 13 марта.

    Болельщики мюнхенцев вывесили на трибунах два баннера с надписями «Современный футбол убивает эмоции» и «К черту VAR! К черту УЕФА!»

    • Также против «Баварии» открыто дело за блокирование лестничных проходов на стадионе и нарушение регламента экипировки.
    • Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА рассмотрит дела 16 мая.

    Источник: Goal

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 4 часа назад

      Есть повод штрафануть.

      2
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 13 часов назад

      ВАР не панацея и человеческий фактор всегда будет присутствовать при принятии решения. Надо минимизировать риски чётко разработанным регламентом, методическими указаниями и более совершенными техническими возможностями.

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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 14 часов назад

      Вот молодцы, ничего не скажешь. На большее, видимо, ума не хватило. Чувствую, влетит как Баварии, так и самим болельщикам.

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      Рейтинг: +512

      Maxi_7 > Cules2013 13 часов назад

      Это же фанатский сектор - люди, которые ничем в жизни не занимаются, кроме как бьют морды друг другу и кричат кричалки, а ВАР отбирает у них это одно единственное, потому как с решениями теперь не поспоришь, вот и получается, что нет эмоций)).

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