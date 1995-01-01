Антон Миранчук: «У «Локомотива» веселая атака»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром».

– Какой настрой на «Краснодар»? Их называли фаворитами весенней части сезона, но безвыигрышная серия достигла уже девяти матчей.

– Сложно сказать про «Краснодар», мы отталкиваемся от себя. Нам позарез нужны три очка. Постараемся показать лучшую игру. Матч будет интересным.

– Хотите продлить безвыигрышную серию «Краснодара»?

– Было бы актуально.

– Какая игра «Локомотива» понравилась вам больше всего после зимнего перерыва?

– Все были более-менее одинаковыми. Кубковый матч посложнее, потому что играли на третий день. Но картинка есть, смотреть приятно. Физика у нас хорошая, готовы отлично.

– «Краснодару» будет сложно играть в воскресенье после матча в четверг?

– Не знаю, это нужно спросить у них. Когда мы играли в Лиге чемпионов, следующий матч чемпионата был сложным. Нужно уметь восстанавливаться и находить силы.

– У «Локомотива» четыре игрока в атакующей группе. Как вы взаимодействуете?

– Играют 11 человек. Влад [Владислав Игнатьев] и Хеведес также подключаются вперед. У нас веселая атака. Всегда приятно играть впереди, но нельзя забывать про оборону. Это более важный компонент. На сборах мы много работали над прессингом и оборонительными действиями.