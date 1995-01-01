Антон Миранчук: «У «Локомотива» веселая атака»

Шанс Смолову проявить себя
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром».
– Какой настрой на «Краснодар»? Их называли фаворитами весенней части сезона, но безвыигрышная серия достигла уже девяти матчей.
– Сложно сказать про «Краснодар», мы отталкиваемся от себя. Нам позарез нужны три очка. Постараемся показать лучшую игру. Матч будет интересным.
– Хотите продлить безвыигрышную серию «Краснодара»?
– Было бы актуально.
– Какая игра «Локомотива» понравилась вам больше всего после зимнего перерыва?
– Все были более-менее одинаковыми. Кубковый матч посложнее, потому что играли на третий день. Но картинка есть, смотреть приятно. Физика у нас хорошая, готовы отлично.
– «Краснодару» будет сложно играть в воскресенье после матча в четверг?
– Не знаю, это нужно спросить у них. Когда мы играли в Лиге чемпионов, следующий матч чемпионата был сложным. Нужно уметь восстанавливаться и находить силы.
– У «Локомотива» четыре игрока в атакующей группе. Как вы взаимодействуете?
– Играют 11 человек. Влад [Владислав Игнатьев] и Хеведес также подключаются вперед. У нас веселая атака. Всегда приятно играть впереди, но нельзя забывать про оборону. Это более важный компонент. На сборах мы много работали над прессингом и оборонительными действиями.
- Встреча «Локомотив» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.
- После 19-ти туров железнодорожники занимают пятое место, краснодарцы – второе. Расстояние между командами – три очка.