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    Антон Миранчук: «У «Локомотива» веселая атака»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    – Какой настрой на «Краснодар»? Их называли фаворитами весенней части сезона, но безвыигрышная серия достигла уже девяти матчей.

    – Сложно сказать про «Краснодар», мы отталкиваемся от себя. Нам позарез нужны три очка. Постараемся показать лучшую игру. Матч будет интересным.

    – Хотите продлить безвыигрышную серию «Краснодара»?

    – Было бы актуально.

    – Какая игра «Локомотива» понравилась вам больше всего после зимнего перерыва?

    – Все были более-менее одинаковыми. Кубковый матч посложнее, потому что играли на третий день. Но картинка есть, смотреть приятно. Физика у нас хорошая, готовы отлично.

    – «Краснодару» будет сложно играть в воскресенье после матча в четверг?

    – Не знаю, это нужно спросить у них. Когда мы играли в Лиге чемпионов, следующий матч чемпионата был сложным. Нужно уметь восстанавливаться и находить силы.

    – У «Локомотива» четыре игрока в атакующей группе. Как вы взаимодействуете?

    – Играют 11 человек. Влад [Владислав Игнатьев] и Хеведес также подключаются вперед. У нас веселая атака. Всегда приятно играть впереди, но нельзя забывать про оборону. Это более важный компонент. На сборах мы много работали над прессингом и оборонительными действиями.

    • Встреча «Локомотив» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • После 19-ти туров железнодорожники занимают пятое место, краснодарцы – второе. Расстояние между командами – три очка.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18

      Шелкопёр 3 часа назад

      Шанс Смолову проявить себя

      0
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 4 часа назад

      Ребята сыграйте вничью. Вам слова плохого никто не скажет.

      1
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      Рейтинг: +244

      gunstilzit 12 часов назад

      Удачи,ЛОКО!

      1
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 13 часов назад

      Осталось увидеть степень весёлости обороны,на фоне быстрого(пусть и уставшего) соперника.

      0
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 14 часов назад

      Завтра посмотрим какое веселье обе команды нам устроят...

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