ФИФА установила, что увеличение участников ЧМ-2022 до 48-и технически возможно

некоторым командам придется в течение турнира жить не в Катаре?
а, что? хотите сказать, что в Катаре не хватит мест в гостиницах или тренировочных баз?
LOL. Бедные шейхи, денег на инфраструктуру не хватает)))
а про 48 - это маразм, и так полно проходных матчей, так ещё унылее станет
Совет ФИФА, прорабатывающий вопрос увеличения числа участников чемпионата мира, провел очередное заседание, пишет CNN. Было установлено, что существует техническая возможность осуществить задуманное уже на турнире 2022 года.
При этом, как сказал президент ФИФА Джанни Инфантино, в случае увеличения числа участников к катарскому форуму некоторым командам придется в течение турнира жить не в Катаре, а в одном из соседних государств.
- Окончательно вопрос должен решиться в течение 2019 года.
- Сейчас установлено, что в чемпионате мира участвуют 32 команды (с 1998 года).
- Чемпионат мира проводится с 1930 года.