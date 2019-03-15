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    ФИФА установила, что увеличение участников ЧМ-2022 до 48-и технически возможно

    Совет ФИФА, прорабатывающий вопрос увеличения числа участников чемпионата мира, провел очередное заседание, пишет CNN. Было установлено, что существует техническая возможность осуществить задуманное уже на турнире 2022 года.

    При этом, как сказал президент ФИФА Джанни Инфантино, в случае увеличения числа участников к катарскому форуму некоторым командам придется в течение турнира жить не в Катаре, а в одном из соседних государств.

    • Окончательно вопрос должен решиться в течение 2019 года.
    • Сейчас установлено, что в чемпионате мира участвуют 32 команды (с 1998 года).
    • Чемпионат мира проводится с 1930 года.

    Источник: CNN

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    15.03.2019 22:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 16 часов назад

      некоторым командам придется в течение турнира жить не в Катаре?
      а, что? хотите сказать, что в Катаре не хватит мест в гостиницах или тренировочных баз?
      LOL. Бедные шейхи, денег на инфраструктуру не хватает)))
      а про 48 - это маразм, и так полно проходных матчей, так ещё унылее станет

      1
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      Рейтинг: +4623

      mihail200606 18 часов назад

      Х... ней занимаются...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3952

      BRO_football 21 час назад

      А за счёт каких стран будут увеличивать число участников? Наверное, добавят ещё больше таких мировых супер футбольных держав как Люксембург, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра и т.д.? Хотя, возможно, за счёт увеличения числа участников, на турнир смогут попасть действительно сильные сборные типа Италии, которая, как мы знаем, пропустила прошлый ЧМ. В любом случае будет больше бесполезных матчей, которые ничего не решают. Зачем затягивать и без того длинный турнир? А я знаю зачем: чтобы ФИФА могла заработать ещё больше денег на продаже билетов.

      1
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 15 марта, 23:09

      Технически возможно, но практически не целесообразно. Это, чтобы не употреблять более резких выражений в адрес инициаторов этого маразма.

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