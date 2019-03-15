ФИФА установила, что увеличение участников ЧМ-2022 до 48-и технически возможно

Совет ФИФА, прорабатывающий вопрос увеличения числа участников чемпионата мира, провел очередное заседание, пишет CNN. Было установлено, что существует техническая возможность осуществить задуманное уже на турнире 2022 года.

При этом, как сказал президент ФИФА Джанни Инфантино, в случае увеличения числа участников к катарскому форуму некоторым командам придется в течение турнира жить не в Катаре, а в одном из соседних государств.