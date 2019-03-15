Le Parisien: Тиаго Силва получит французское гражданство и больше не будет легионером в Лиге 1

По информации Le Parisien, защитник «ПСЖ» Тиаго Силва на следующей неделе получит гражданство Франции.

Это позволит 34-летнему бразильцу больше не считаться легионером в Лиге 1.

По регламенту команды в чемпионате Франции могут иметь в составе не более четырех футболистов, не имеющих паспорт Евросоюза. После того, как Силва получит французский паспорт, в «ПСЖ» останется два игрока не из ЕС – бразильский нападающий Неймар и аргентинский полузащитник Леандро Паредес.