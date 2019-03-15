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    Le Parisien: Тиаго Силва получит французское гражданство и больше не будет легионером в Лиге 1

    По информации Le Parisien, защитник «ПСЖ» Тиаго Силва на следующей неделе получит гражданство Франции.

    Это позволит 34-летнему бразильцу больше не считаться легионером в Лиге 1.

    По регламенту команды в чемпионате Франции могут иметь в составе не более четырех футболистов, не имеющих паспорт Евросоюза. После того, как Силва получит французский паспорт, в «ПСЖ» останется два игрока не из ЕС – бразильский нападающий Неймар и аргентинский полузащитник Леандро Паредес.

    • Силва выступает за парижан с 2012 года.
    • За это время защитник провел в составе «ПСЖ» 274 матча, забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • В активе Силвы 30 официальных игр за сборную Бразилии.

    Источник: Le Parisien

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    15.03.2019 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 15 марта, 19:28

      Ненадолго будет он французом ибо после футбола закалебется платить налоги... А так уже 34 года о сборной уже можно и забыть, дать дорогу молодым

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