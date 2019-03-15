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    Президент «Зенита» Медведев: «Матч со «Спартаком» очень важен в плане борьбы за чемпионский титул»

    Президент «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком».

    По словам руководителя петербуржцев, встреча с красно-белыми очень важна в плане борьбы за золотые медали.

    «Сейчас нужно смотреть в будущее: в воскресенье очень важный матч, который имеет очень большое значение в плане борьбы за чемпионский титул. Никому не надо рассказывать про принципиальность противостояния «Зенита» и «Спартака». Эти матчи всегда проходят очень страстно, очень напряженно.

    Команда готовится, и я уверен, что в воскресенье игроки отдадут все силы и покажут все умения для победы. Я вижу, с каким настроением футболисты готовятся к матчу, поэтому уверен, что болельщики увидят хороший и красивый футбол», – сказал Медведев.

    • Матч «Спартак» – «Зенитом» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Петербургская команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущих на четвертом месте москвичей на восемь очков.

    Источник: ТАСС

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    15.03.2019 16:46
    Комментарии9
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      Рейтинг: +820

      Рубинище 15 марта, 21:29

      Ну чемпионом стать у нас может любое днище из Испании..А дальше то, что? До первого серьёзного середняка? и ныть, что надо забыть и готовиться к матчу РПЛ.. Игры то нет.. Ростов при Бердыеве с составом по слабее играл в фантастический футбол... вот уровень тренерского штаба Зенит..всех гнать надо было ещё "вчера"..

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      Рейтинг: +100

      Ковастер 15 марта, 21:12

      По сути дерби претендентов на пьедестал. по большому счёту, лучший исход- ничья. Но мне кажется победит Спартак.

      0
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 19:27

      а про игру с вилляреалом не хочешь нам рассказать там тоже всё показали силу и умения во всей красе

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      Рейтинг: +5448

      FanatSerj 15 марта, 18:03

      Важно это вон у Ман Сити и у Ливерпуля, а тут что важно, и так на 8-мь очков отрыва от Спартака, а Краснодар в РПЛ уже куча матчей вообще не выигрывает.
      Важно было вчера хотя бы не проиграть.

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      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 > FanatSerj 15 марта, 18:42

      Золотые слова

      0
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      Рейтинг: +31

      fedorovi4 15 марта, 17:56

      позитив от Вас, Александр Иванович, это конечно замечательно, но на командную игру Зенита тренерскую мысль Семака это к сожалению не влияет(((( нет веры в тренера Семака есть надежда на самолюбие и мастерство игроков.

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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 17:48

      Ты бы делом занимался, а не катался по Барсам на газпромовские деньги, когда твоя команда еле ногами шевелит.

      0
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      Рейтинг: +462

      Аден 15 марта, 17:41

      по ходу саша медведев такой же пистапол как и дмитрий. Повезло зенитке.

      3
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      Рейтинг: +18452

      gol_kak_sokol 15 марта, 17:15

      Эта информация от Медведева, видимо, для тех, кто сегодня вышел из комы после нескольких лет без сознания..

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