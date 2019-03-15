Президент «Зенита» Медведев: «Матч со «Спартаком» очень важен в плане борьбы за чемпионский титул»

Ну чемпионом стать у нас может любое днище из Испании..А дальше то, что? До первого серьёзного середняка? и ныть, что надо забыть и готовиться к матчу РПЛ.. Игры то нет.. Ростов при Бердыеве с составом по слабее играл в фантастический футбол... вот уровень тренерского штаба Зенит..всех гнать надо было ещё "вчера"..
Президент «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком».
По словам руководителя петербуржцев, встреча с красно-белыми очень важна в плане борьбы за золотые медали.
«Сейчас нужно смотреть в будущее: в воскресенье очень важный матч, который имеет очень большое значение в плане борьбы за чемпионский титул. Никому не надо рассказывать про принципиальность противостояния «Зенита» и «Спартака». Эти матчи всегда проходят очень страстно, очень напряженно.
Команда готовится, и я уверен, что в воскресенье игроки отдадут все силы и покажут все умения для победы. Я вижу, с каким настроением футболисты готовятся к матчу, поэтому уверен, что болельщики увидят хороший и красивый футбол», – сказал Медведев.
- Матч «Спартак» – «Зенитом» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Петербургская команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущих на четвертом месте москвичей на восемь очков.