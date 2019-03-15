Президент «Зенита» Медведев: «Матч со «Спартаком» очень важен в плане борьбы за чемпионский титул»

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком».

По словам руководителя петербуржцев, встреча с красно-белыми очень важна в плане борьбы за золотые медали.

«Сейчас нужно смотреть в будущее: в воскресенье очень важный матч, который имеет очень большое значение в плане борьбы за чемпионский титул. Никому не надо рассказывать про принципиальность противостояния «Зенита» и «Спартака». Эти матчи всегда проходят очень страстно, очень напряженно.

Команда готовится, и я уверен, что в воскресенье игроки отдадут все силы и покажут все умения для победы. Я вижу, с каким настроением футболисты готовятся к матчу, поэтому уверен, что болельщики увидят хороший и красивый футбол», – сказал Медведев.