Луис Суарес: «Летом 2013-го Джеррад отговорил меня от перехода в «Арсенал»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, как летом 2013 года мог перейти из «Ливерпуля» в «Арсенал».

Отступные за уругвайца составляла любая сумма, превышающая 40 миллионов фунтов стерлингов. Лондонцы предложили 40 миллионов и 1 фунт, но капитан красных Стивен Джеррард отговорил Суареса от этого шага.

«Мы вышли в Лигу Европы УЕФА, но сезон закончился плохо.

Я собираюсь перейти в «Арсенал», заставляя себя это сделать, и Стивен говорит мне: «Я обещаю, что если ты останешься в этом году, то в следующем ты отправишься в «Баварию», «Барселону», «Реал». В любой клуб, куда захочешь. Но останься в этом году, потому что в «Арсенале» ты не будешь чувствовать себя лучше».

Это был мой последний разговор с Джеррардом на тот момент, и я сказал своему агенту, что принял решение и остаюсь.

Его слова убедили меня тогда. Они исходили от человека, который заботился обо мне, который хотел моего благополучия, видел, как я страдаю во время тренировок, и видел меня грустным.

Это были слова настоящего капитана, которые в тот момент оказали влияние на меня и очень мне помогли», – сказал Суарес.