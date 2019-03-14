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    С «Анжи» могут снять 6 очков из-за долгов перед Боли

    Задолженность по зарплате перед нападающим Янником Боли может стать причиной снятия с «Анжи» шести очков.

    «Ситуация такая, какая есть сейчас. Мы не платим Яннику не потому, что не хотим. А потому, что не имеем такой возможности. Задолженность перед ним есть, мы с ним общаемся сейчас. Будем стараться урегулировать эту ситуацию, чтобы не доводить до крайних мер. У нас есть месяц на это.

    Угроза снятия шести очков действительно есть, но не хотелось бы до такого доводить. У нас каждое очко сейчас на вес золота. Наша команда, несмотря на все финансовые сложности, бьется. Поэтому не хотелось бы, чтобы с нас снимали очки. «Анжи» с Боли связывают хорошие воспоминания, у нас всегда были теплые отношения. Он своей игрой принeс успехи клубу, и для него выступления в «Анжи» стали неким трамплином в хорошее будущее.

    Мы будем вести диалог с ним и надеемся, что удастся найти компромисс. Мы ищем средства, чтобы оплатить долги перед футболистами. Ведeм переговоры и обсуждаем варианты», – заявили в пресс-службе махачкалинского клуба.

    • Боли выступал за «Анжи» с 2014 по 2017 год, сыграл 67 матчей, забил 30 голов и сделал семь результативных передач.
    • В феврале 2017 года ивуариец перешел в китайский «Далянь Ифан». Сейчас он играет в Таиланде за клуб «Ратчабури».

    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2019 18:47
    Комментарии30
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      Рейтинг: +59994

      zigbert 15 марта, 10:12

      А что на это скажет сам Боли? Или может в очках он будет лучше выглядеть?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1017

      ivan-football-fan 14 марта, 21:22

      ...снять 6 очков и отдать из Боли в счёт ЗП)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +49

      solodealer > ivan-football-fan 5 часов назад

      через крипту))))++

      1
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    • ...
      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:04

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/menblog

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Шелкопёр 14 марта, 20:33

      Умрите уже, пора заканчивать агонию

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Шелкопёр 14 марта, 20:43

      Не хотят

      -1
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      Рейтинг: +400

      Мы ЦСКА 14 марта, 20:13

      Да закройте уже этот Анжи несчастный..... нет у них денег и не будет только ВАР тормозят

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Мы ЦСКА 14 марта, 20:25

      Ахаха,в точку

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Genz 14 марта, 20:08

      За долги перед игроком не регистрируют новых игроков, а про снятие очков это сегодня придумали. Или это решение трактовать , как снять дагестанцами 6 очков у шести русских людей из РПЛ. Готовьте решальщики ..опы, за вами сейчас кавказские быки едут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Genz 14 марта, 20:25

      Куя ты страшно все расписал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1250

      giluxa1963 14 марта, 19:42

      какая связь между долгом и очками

      1
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      ...
      Рейтинг: +600

      трениришко > giluxa1963 14 марта, 19:48

      между очком и долгом прямая связь

      4
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      ...
      Рейтинг: +144

      Kalida > трениришко 14 марта, 19:54

      не о том очке думаешь

      1
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      ...
      Рейтинг: +400

      Мы ЦСКА > трениришко 14 марта, 20:14

      ахахахаха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3161

      APchelov 14 марта, 19:36

      Какая-то совсем не смешная новость. И почему шесть очков? За каждый миллион долга по очку?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5928

      parevg 14 марта, 19:32

      А что изменится, Анжи стоит на вылет, и даже если сохранят 13 - 14 место, и не вылетят в стыках, денег все равно нет, на что им РПЛ ???
      Да стараются, да борются, да, не опускают рук, но если думать здраво, а что дальше???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 14 марта, 19:09

      Глупее санкции не придумаешь! От ухудшения их положения в таблице улучшится материальное? Для всех остальных случаев есть инспекция труда,прокуратура и суд.

      7
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      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Агасфер 14 марта, 19:18

      ну я бы вообще Анжи лишил всех очков...просто так)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +8155

      slavutiq70 > Агасфер 14 марта, 19:36

      Полностью согласен,,,,Игра есть игра,,,,,а финансовые вопросы должны решаться в суде,,,,

      3
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      ...
      Рейтинг: +400

      Мы ЦСКА > Татарин за ЦСКА 14 марта, 20:15

      и вновь я с тобой солидарен!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Мы ЦСКА 14 марта, 20:24

      И вновь мне приятно)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +62

      lifter025 > Татарин за ЦСКА 14 марта, 20:39

      а я тебя девственности лишил бы,если еще не лишили...)))

      0
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      Рейтинг: +62

      lifter025 > Татарин за ЦСКА 14 марта, 20:40

      приятно тоже сделаю...)))

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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > lifter025 14 марта, 20:43

      Обидно да???)))А мне смешно,надеюсь Анжи сначала вылетит в ФНЛ,а потом,что бы ее расформировали)))

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      Рейтинг: +62

      lifter025 > Татарин за ЦСКА 15 марта, 01:01

      обидно твоей маме,что у него сын недоразвитый...

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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > lifter025 15 марта, 11:08

      Ты серьезно???Аж смешно!!!Пойду маме расскажу

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