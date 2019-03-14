УЕФА может дисквалифицировать Неймара на три матча

Форварду «ПСЖ» Неймару грозит дисквалификация за критику судейства в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и «Манчестер Юнайтед».

По информации The Times, УЕФА может наказать бразильца отстранением от участия в еврокубковых турнирах на три матча.

Ранее против футболиста было открыто дисциплинарное дело.