УЕФА может дисквалифицировать Неймара на три матча

Давайте отправим его назад, к диким обезьянам?! У нас в Европе ему снова косташьку сломают.
Принц-пучеглазик, продай эту мартышку в Кетай, а? Зае...надоел этот доширакоголовый!
Форварду «ПСЖ» Неймару грозит дисквалификация за критику судейства в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и «Манчестер Юнайтед».
По информации The Times, УЕФА может наказать бразильца отстранением от участия в еврокубковых турнирах на три матча.
Ранее против футболиста было открыто дисциплинарное дело.
- В текущем сезоне Неймар сыграл 23 матча в составе «ПСЖ», забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
- Сейчас нападающий восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой ноги.