Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    УЕФА может дисквалифицировать Неймара на три матча

    Форварду «ПСЖ» Неймару грозит дисквалификация за критику судейства в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и «Манчестер Юнайтед».

    По информации The Times, УЕФА может наказать бразильца отстранением от участия в еврокубковых турнирах на три матча.

    Ранее против футболиста было открыто дисциплинарное дело.

    • В текущем сезоне Неймар сыграл 23 матча в составе «ПСЖ», забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Сейчас нападающий восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2019 14:26
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +207

      Cupota 15 марта, 18:41

      Давайте отправим его назад, к диким обезьянам?! У нас в Европе ему снова косташьку сломают.
      Принц-пучеглазик, продай эту мартышку в Кетай, а? Зае...надоел этот доширакоголовый!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59993

      zigbert 15 марта, 10:30

      Дисквалифицировать Неймара на три матча - условно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +525

      Тони Монтана Б 14 марта, 17:42

      Ой да лучше пожизненно без ЛЧ ему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 14 марта, 16:57

      Тююююю,да ему по.х.уй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      baton99 14 марта, 15:40

      снова будет повод поплакаться.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 14 марта, 15:38

      Скорее принимайте грозное решение и сразу отсчёт пропущенных матчей начинайте! А мы сделаем вид,что не знаем о его травме.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15894

      афоня72 14 марта, 14:50

      Интересное предложение!
      Так вроде он еще лечится? !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      Sancool > афоня72 14 марта, 14:59

      после травмы пропустит три матча, все логично)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1950

      AtticusFinch > афоня72 14 марта, 15:26

      Судя по его причёскам и поведению - пациент не идёт на поправку!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Nintendo8800 14 марта, 14:46

      перешел в псж все про него забыли .... зато бабок дохера)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +797

      AZ 14 марта, 14:27

      "Наказать баном" )) Прикольно))
      Хорошо не бананом)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +859

      almanev > AZ 14 марта, 14:34

      Изначально хотели бананом, но подумали и решили, что это расизм)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru