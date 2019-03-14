Президенты «Зенита» и «Барселоны» обсудили перспективы сотрудничества футбольных клубов

В Испании состоялась встреча президента и генерального директора «Зенита» Александра Медведева с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

Руководители двух клубов обсудили перспективы сотрудничества, в том числе в развитии академии и инфраструктуры.

Медведев и Бартомеу договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов.