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    Президенты «Зенита» и «Барселоны» обсудили перспективы сотрудничества футбольных клубов

    В Испании состоялась встреча президента и генерального директора «Зенита» Александра Медведева с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.

    Руководители двух клубов обсудили перспективы сотрудничества, в том числе в развитии академии и инфраструктуры.

    Медведев и Бартомеу договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, а «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры.
    • Каталонцы накануне завоевали путeвку в 1/4 финала Лиги чемпионов. Питерцы сегодня поборются за выход в 1/4 финала Лиги Европы в гостевом матче с «Вильярреалом».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    14.03.2019 14:12
    Комментарии39
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 15 марта, 10:22

      Было бы чем платить,тогда и перспективы сотрудничества будут радужные.

      3
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      Рейтинг: +3113

      Klaido 15 марта, 01:33

      В Испании состоялась встреча президента и генерального директора «Зенита» Александра Медведева с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу....
      Бартомеу рассказал Медведеву о размерах штрафных санкций и сроках за потенциальные налоговые преступления в Испании....

      2
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      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:06

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      Рейтинг: +695

      Loko_Roma 14 марта, 20:41

      Обмена опытом. Бомбардир сделал мой день!

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      Рейтинг: +2015

      RotBerg 14 марта, 18:56

      Серьезный опытный партнёр появился у Зенита. Поздравления!!

      0
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      Рейтинг: +376

      moskowcity-petrv 14 марта, 18:07

      Подход из далека,к присоединению Барселоны к России)))

      1
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 14 марта, 17:20

      без вливаний не обошлось тут они бы и близко к нам не подошли им чё больше делать нех чем связываться с какой то зиной у которой молодняк отсувствует

      3
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      Рейтинг: +2969

      Zubo 14 марта, 16:23

      Лучше бы занялись клубными делами, которых не впроворот, не будем ,так сказать вдаваться в подробности ибо они всем известны

      7
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      Рейтинг: +11566

      portero > Zubo 14 марта, 16:45

      приятно в Испанию прокатиться погулять, погреться попить вина

      11
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      Рейтинг: +32017

      Project Бабангида 14 марта, 16:05

      ....ох чую муть какая та ... чего то нам не договаривают

      6
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      Рейтинг: +100

      Ковастер > Project Бабангида 14 марта, 17:05

      Руководство будет ездить в командировки и за счёт Газпрома вести рабочий отдых в Испании.

      5
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      Рейтинг: +18452

      gol_kak_sokol 14 марта, 16:02

      "Широкий круг вопросов", не поименованных конкретно, может включать обмен опытом по приготовлению паэльи и разведению бакланов, а также Медведев покажет Месси, как правильно бить пенальти после уроков от зюбы.

      2
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      Рейтинг: +11566

      portero > gol_kak_sokol 14 марта, 17:02

      может базу прикупят для деток из Зенита, а будут начальчики ездить отдыхать, ну деток тоже можно зимой привезти, там и зимой тепло

      12
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