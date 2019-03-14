Президенты «Зенита» и «Барселоны» обсудили перспективы сотрудничества футбольных клубов

Было бы чем платить,тогда и перспективы сотрудничества будут радужные.
В Испании состоялась встреча президента и генерального директора «Зенита» Александра Медведева с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу.
Руководители двух клубов обсудили перспективы сотрудничества, в том числе в развитии академии и инфраструктуры.
Медведев и Бартомеу договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, а «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры.
- Каталонцы накануне завоевали путeвку в 1/4 финала Лиги чемпионов. Питерцы сегодня поборются за выход в 1/4 финала Лиги Европы в гостевом матче с «Вильярреалом».