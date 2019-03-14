Беккенбауэр: «Хотел бы видеть Клоппа главным тренером «Баварии»

Теперь конечно и Клопп потребовался.
Экс-президент «Баварии» Франц Беккенбауэр заявил, что хотел бы видеть Юргена Клоппа в качестве главного тренера «Баварии».
В настоящее время мюнхенцами руководит Нико Ковач.
«Клопп – тренер «Баварии». Это было бы невероятно. Юрген – тот человек, который научил немцев играть в быстрый футбол», – сказал Беккенбауэр.
- Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.
- Под его руководством клуб доходил до финала Лиги чемпионов.
- В Германии Клопп на протяжении четырех лет был тренером дортмундской «Боруссии» и также доходил до финала ЛЧ.