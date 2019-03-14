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    Беккенбауэр: «Хотел бы видеть Клоппа главным тренером «Баварии»

    Экс-президент «Баварии» Франц Беккенбауэр заявил, что хотел бы видеть Юргена Клоппа в качестве главного тренера «Баварии».

    В настоящее время мюнхенцами руководит Нико Ковач.

    «Клопп – тренер «Баварии». Это было бы невероятно. Юрген – тот человек, который научил немцев играть в быстрый футбол», – сказал Беккенбауэр.

    • Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.
    • Под его руководством клуб доходил до финала Лиги чемпионов.
    • В Германии Клопп на протяжении четырех лет был тренером дортмундской «Боруссии» и также доходил до финала ЛЧ.

    Источник: Sky Sports

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    14.03.2019 09:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 16:58

      Теперь конечно и Клопп потребовался.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5685

      Cules2013 14 марта, 13:35

      А вы его трансферные запросы потянете?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      gor77 14 марта, 11:32

      Кайзер Франц, а теперь почётный президент "Баварии", давно, как выясняется, готов!!!
      27, 29 апреля 2015:
      "Конечно, я могу представить себе Клоппа в Баварии. Когда я был президентом клуба, мы часто говорили о Клоппе, и я верю, что он очень хорошо подходит Баварии."
      "Я думаю, что когда-нибудь мы увидим Клоппа у руля «Баварии». Но когда? Для этого потребуется большой промежуток времени. Он тогда должен быть свободен и готов к тому, чтобы принять этот вызов".

      0
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      Рейтинг: +1390

      BlackMurder 14 марта, 11:21

      Дело не в тренере, а в дереве которое бегает по полю, возможно оказалось отсутствие киммиха, но и на это валить тоже грешно!

      1
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      Рейтинг: +585

      Dizayner 14 марта, 10:38

      хотеть не вредно

      1
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      Рейтинг: +1016

      ivan-football-fan 14 марта, 10:27

      ПРИГОВОР?)))))

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