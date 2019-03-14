Беккенбауэр: «Хотел бы видеть Клоппа главным тренером «Баварии»

Экс-президент «Баварии» Франц Беккенбауэр заявил, что хотел бы видеть Юргена Клоппа в качестве главного тренера «Баварии».

В настоящее время мюнхенцами руководит Нико Ковач.

«Клопп – тренер «Баварии». Это было бы невероятно. Юрген – тот человек, который научил немцев играть в быстрый футбол», – сказал Беккенбауэр.