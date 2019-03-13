Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    AP: в пятницу ФИФА может утвердить новый формат клубного ЧМ-2021 

    В пятницу пройдет заседание Совет ФИФА. По информации Associated Press, на этом заседании членам Совета предложат утвердить новый формат клубного чемпионата мира.

    AP сообщает, что турнир планируют провести с 17 июня по 4 июля 2021 года, в нем примут участие 24 команды.

    • Восемь команд из Европы
    • Шесть команд из Южной Америки
    • По три команды из Азии, Африки и КОНКАКАФ (Северная Америка, Центральная Америка и страны Карибского бассейна)
    • Одна команда из Океании

    В турнире будет восемь групп по три команды. Победители групп выйдут в четвертьфинал.

    По информации AP, ФИФА планирует ввести такой формат турнира, чтобы увеличить доходы. В 2021-2033 годах Федерация должна заработать не менее 12 миллиардов долларов.

    Источник: Associated Press

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2019 23:03
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 марта 2019, 15:20

      Сам по себе турнир интересен.Он будет более значимый чем существующий. Одно беспокоит ,сумеют ли отдохнуть ведущие команды перед внутренними чемпионатами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 марта 2019, 06:54

      Посмотрим, что будет. Формат неплохой, вроде как. Понятно, что будут разгромы, этого не избежать. Но победитель будет определён в более честной борьбе, шансы того, что европейские команды споткнутся на какой-то команде-выскочке увеличиваются + появятся реальные соперники в лице других команд Европы. Текущий формат однозначно ставит только один вопрос - кого в финале обыграет победитель ЛЧ?) Теперь интрига будет явно сильнее, и победитель может с уверенностью сказать, что он сильнейший в мире.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 14 марта 2019, 01:02

      фу гавно. турнир типа мини лиги чемпионов. Где еще будет 16 команд поставщиков очков и счета типа 5-0 и 7-1.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11