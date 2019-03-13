AP: в пятницу ФИФА может утвердить новый формат клубного ЧМ-2021 

Сам по себе турнир интересен.Он будет более значимый чем существующий. Одно беспокоит ,сумеют ли отдохнуть ведущие команды перед внутренними чемпионатами.
В пятницу пройдет заседание Совет ФИФА. По информации Associated Press, на этом заседании членам Совета предложат утвердить новый формат клубного чемпионата мира.
AP сообщает, что турнир планируют провести с 17 июня по 4 июля 2021 года, в нем примут участие 24 команды.
- Восемь команд из Европы
- Шесть команд из Южной Америки
- По три команды из Азии, Африки и КОНКАКАФ (Северная Америка, Центральная Америка и страны Карибского бассейна)
- Одна команда из Океании
В турнире будет восемь групп по три команды. Победители групп выйдут в четвертьфинал.
По информации AP, ФИФА планирует ввести такой формат турнира, чтобы увеличить доходы. В 2021-2033 годах Федерация должна заработать не менее 12 миллиардов долларов.