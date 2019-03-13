Mundo Deportivo: «Барселона» не заинтересована в возвращении Санчеса

«Барселона» не интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом

Ранее английские СМИ сообщили, что чилиец покинет «МЮ» после окончания сезона и может перебраться в столицу Каталонии.

По информации Mundo Deportivo, в «Барселоне» ответили категорическим «нет» на вопрос о возможном возвращении форварда.