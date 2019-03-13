Mundo Deportivo: «Барселона» не заинтересована в возвращении Санчеса

Барсе нужны молодые, талантливые и перспективные напы на замену Суаресу, а потом и Месси, а не те кому 30 лет.
«Барселона» не интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом
Ранее английские СМИ сообщили, что чилиец покинет «МЮ» после окончания сезона и может перебраться в столицу Каталонии.
По информации Mundo Deportivo, в «Барселоне» ответили категорическим «нет» на вопрос о возможном возвращении форварда.
- Санчес выступал за сине-гранатовых с 2011-го по 2014 год.
- За каталонцев нападающий провел 141 матчей, забил 47 голов и сделал 35 результативных передач.
- В составе «Барселоны» футболист выиграл Примеру, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- Контракт игрока с «Юнайтед» рассчитан до 2022 года.