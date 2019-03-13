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    Mundo Deportivo: «Барселона» не заинтересована в возвращении Санчеса

    «Барселона» не интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом

    Ранее английские СМИ сообщили, что чилиец покинет «МЮ» после окончания сезона и может перебраться в столицу Каталонии.

    По информации Mundo Deportivo, в «Барселоне» ответили категорическим «нет» на вопрос о возможном возвращении форварда.

    • Санчес выступал за сине-гранатовых с 2011-го по 2014 год.
    • За каталонцев нападающий провел 141 матчей, забил 47 голов и сделал 35 результативных передач.
    • В составе «Барселоны» футболист выиграл Примеру, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
    • Контракт игрока с «Юнайтед» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    13.03.2019 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 марта 2019, 19:09

      Барсе нужны молодые, талантливые и перспективные напы на замену Суаресу, а потом и Месси, а не те кому 30 лет.

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