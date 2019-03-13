Клопп: «Ливерпуль» должен быть смелым и играть в свой лучший футбол в матче с «Баварией»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
«Это вызов. Нам нужен ритм, и мы должны делать правильные вещи в определенные моменты.
«Бавария» – это футбольная команда мирового уровня, о котором все знают, с игроками мирового уровня. И вам нужно сдерживать их на самом высоком уровне.
Когда вы владеете мячом, вы должны быть по-настоящему уверенными, а это сложно против команд топ-уровня. Вы должен быть смелыми и играть в свой лучший футбол. И это то, что мы должны показать сегодня вечером.
Будут моменты, когда мы сможем доминировать. Будут моменты, возможно, даже в большем количестве, когда будет доминировать «Бавария». В обоих случаях вы можете использовать ситуацию, но все зависит от баланса», – сказал Клопп.
- Матч «Бавария» – «Ливерпуль» пройдет сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 0:0.