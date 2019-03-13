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    Клопп: «Ливерпуль» должен быть смелым и играть в свой лучший футбол в матче с «Баварией»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    «Это вызов. Нам нужен ритм, и мы должны делать правильные вещи в определенные моменты.

    «Бавария» – это футбольная команда мирового уровня, о котором все знают, с игроками мирового уровня. И вам нужно сдерживать их на самом высоком уровне.

    Когда вы владеете мячом, вы должны быть по-настоящему уверенными, а это сложно против команд топ-уровня. Вы должен быть смелыми и играть в свой лучший футбол. И это то, что мы должны показать сегодня вечером.

    Будут моменты, когда мы сможем доминировать. Будут моменты, возможно, даже в большем количестве, когда будет доминировать «Бавария». В обоих случаях вы можете использовать ситуацию, но все зависит от баланса», – сказал Клопп.

    • Матч «Бавария» – «Ливерпуль» пройдет сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 0:0.

    Источник: Sky Sports

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    13.03.2019 18:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 марта 2019, 21:24

      Играйте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 марта 2019, 20:38

      голливуд против ливерпульской четверки.... удачи клоппу !!!

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