Клопп: «Ливерпуль» должен быть смелым и играть в свой лучший футбол в матче с «Баварией»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Это вызов. Нам нужен ритм, и мы должны делать правильные вещи в определенные моменты.

«Бавария» – это футбольная команда мирового уровня, о котором все знают, с игроками мирового уровня. И вам нужно сдерживать их на самом высоком уровне.

Когда вы владеете мячом, вы должны быть по-настоящему уверенными, а это сложно против команд топ-уровня. Вы должен быть смелыми и играть в свой лучший футбол. И это то, что мы должны показать сегодня вечером.

Будут моменты, когда мы сможем доминировать. Будут моменты, возможно, даже в большем количестве, когда будет доминировать «Бавария». В обоих случаях вы можете использовать ситуацию, но все зависит от баланса», – сказал Клопп.