Котов: «При Биличе Алексей Миранчук получал около 300 тысяч рублей в месяц. Изначально вообще было около 100»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов рассказал, что первоначальная зарплата Алексея и Антона Миранчуков в московском клубе была совсем небольшой по современным футбольным меркам.

«Вот почему заиграли Миранчуки? Они подписали свой первый контракт на минимальных условиях. Только спустя три года господин Геркус подписал их на большие деньги.

Тот же Леша шел к своей цели постепенно. Они с Антоном очень скромные парни и вместо крутой машины сначала купили маме квартиру.

Миранчук получал при Биличе примерно 300 тысяч рублей плюс премиальные. Изначально вообще было что-то около 100 тысяч. Контракт был составлен так, что, если попадаешь в запас [основной команды] на три игры, зарплата увеличивается», – сказал Котов.