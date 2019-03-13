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    Котов: «При Биличе Алексей Миранчук получал около 300 тысяч рублей в месяц. Изначально вообще было около 100»

    Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов рассказал, что первоначальная зарплата Алексея и Антона Миранчуков в московском клубе была совсем небольшой по современным футбольным меркам.

    «Вот почему заиграли Миранчуки? Они подписали свой первый контракт на минимальных условиях. Только спустя три года господин Геркус подписал их на большие деньги.

    Тот же Леша шел к своей цели постепенно. Они с Антоном очень скромные парни и вместо крутой машины сначала купили маме квартиру.

    Миранчук получал при Биличе примерно 300 тысяч рублей плюс премиальные. Изначально вообще было что-то около 100 тысяч. Контракт был составлен так, что, если попадаешь в запас [основной команды] на три игры, зарплата увеличивается», – сказал Котов.

    • Братья Миранчуки – воспитанники железнодорожников.
    • Нынешние контракты футболистов рассчитаны до лета 2021 года.
    • В этом сезоне Алексей Миранчук провел за «Локомотив» 30 матчей, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. На счета Антона 10 мячей и один голевой пас в 27-ми играх.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.03.2019 17:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +361

      sergan113 14 марта 2019, 12:51

      Сколько получал ты, при теще?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 марта 2019, 18:21

      А Билич тут причём,он не распорядитель деньгами.Похоже на "Никогда украинский народ не жил так плохо,как при Путине".

      2
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      ...
      Рейтинг: +310

      iluha1907 > Агасфер 14 марта 2019, 08:31

      Наверно для того, чтобы показать временно промежуток, когда это было

      0
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