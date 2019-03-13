«Локомотив» получил от «Волгабас» новый автобус с туалетом и мини-кухней

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen
Группа компаний «Волгабас» сообщила о выпуске специального автобуса для «Локомотива». По словам производителя, в нем имеется множество отличий от стандартной комплектации.
«Чемпионская машина [»Локомотив» – действующий чемпион России] значительно отличается от серийной комплектации. В автобусе создан эксклюзивный интерьер в фирменных цветах и добавлен ряд опций, который сделает путешествие футболистов легендарного клуба максимально комфортным.
Современный дизайн подчеркивают светодиодная оптика, создающая характерный узнаваемый облик. В скором времени машина получит фирменную полосатую окраску в клубных цветах, которые позволят фанатам издалека различать новый «мобильный штаб» любимой команды.
Главной гордостью создателей стал эксклюзивный салон, интерьер которого наполнит эмоциями и поддержит командный дух чемпионов России. 45 красных кожаных сидений с боковой поддержкой, декоративные панели, потолок и ковровое покрытие в зелено-красной гамме дополняются уникальной подсветкой с регулируемой цветовой гаммой.
Каждое место оборудовано персональными регулировками освещения, климата, usb-разъемами для зарядки гаджетов и откидными столиками. В салоне установлены современные мониторы с большим углом обзора и мощная климатическая система с интеллектуальным управлением.
Поскольку автобус предназначен для длительных поездок в салоне установлен туалет и мини-кухня, которая позволит футболистам соблюдать в дороге спортивную диету», – говорится на официальном сайте «Воглабас».