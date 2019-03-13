«Локомотив» получил от «Волгабас» новый автобус с туалетом и мини-кухней

Группа компаний «Волгабас» сообщила о выпуске специального автобуса для «Локомотива». По словам производителя, в нем имеется множество отличий от стандартной комплектации.

«Чемпионская машина [»Локомотив» – действующий чемпион России] значительно отличается от серийной комплектации. В автобусе создан эксклюзивный интерьер в фирменных цветах и добавлен ряд опций, который сделает путешествие футболистов легендарного клуба максимально комфортным.

Современный дизайн подчеркивают светодиодная оптика, создающая характерный узнаваемый облик. В скором времени машина получит фирменную полосатую окраску в клубных цветах, которые позволят фанатам издалека различать новый «мобильный штаб» любимой команды.

Главной гордостью создателей стал эксклюзивный салон, интерьер которого наполнит эмоциями и поддержит командный дух чемпионов России. 45 красных кожаных сидений с боковой поддержкой, декоративные панели, потолок и ковровое покрытие в зелено-красной гамме дополняются уникальной подсветкой с регулируемой цветовой гаммой.

Каждое место оборудовано персональными регулировками освещения, климата, usb-разъемами для зарядки гаджетов и откидными столиками. В салоне установлены современные мониторы с большим углом обзора и мощная климатическая система с интеллектуальным управлением.

Поскольку автобус предназначен для длительных поездок в салоне установлен туалет и мини-кухня, которая позволит футболистам соблюдать в дороге спортивную диету», – говорится на официальном сайте «Воглабас».