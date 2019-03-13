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    «Локомотив» получил от «Волгабас» новый автобус с туалетом и мини-кухней

    Группа компаний «Волгабас» сообщила о выпуске специального автобуса для «Локомотива». По словам производителя, в нем имеется множество отличий от стандартной комплектации.

    «Чемпионская машина [»Локомотив» – действующий чемпион России] значительно отличается от серийной комплектации. В автобусе создан эксклюзивный интерьер в фирменных цветах и добавлен ряд опций, который сделает путешествие футболистов легендарного клуба максимально комфортным.

    Современный дизайн подчеркивают светодиодная оптика, создающая характерный узнаваемый облик. В скором времени машина получит фирменную полосатую окраску в клубных цветах, которые позволят фанатам издалека различать новый «мобильный штаб» любимой команды.

    Главной гордостью создателей стал эксклюзивный салон, интерьер которого наполнит эмоциями и поддержит командный дух чемпионов России. 45 красных кожаных сидений с боковой поддержкой, декоративные панели, потолок и ковровое покрытие в зелено-красной гамме дополняются уникальной подсветкой с регулируемой цветовой гаммой.

    Каждое место оборудовано персональными регулировками освещения, климата, usb-разъемами для зарядки гаджетов и откидными столиками. В салоне установлены современные мониторы с большим углом обзора и мощная климатическая система с интеллектуальным управлением.

    Поскольку автобус предназначен для длительных поездок в салоне установлен туалет и мини-кухня, которая позволит футболистам соблюдать в дороге спортивную диету», – говорится на официальном сайте «Воглабас».

    Источник: Официальный сайт «Волгабас»

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    13.03.2019 16:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -25

      vadimseleznyov 13 марта 2019, 17:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/sportmen

      -10
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 13 марта 2019, 16:30

      Ну чет как то уныло после прочтения интервью, рассказал так как будто космический корабль построили

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      Рейтинг: +1902

      lek! 13 марта 2019, 16:25

      В точку , срать надо перед матчем , а то тяжело бегать будет.

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