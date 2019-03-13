Неймар может вернуться на поле к концу апреля

Нападающий «ПСЖ» Неймар может полностью восстановиться к концу следующего месяца.

Физиотерапевт футболиста Рикардо Роса рассказал, как проходит его восстановление.

23 января форвард получил перелом пятой плюсневой кости. Он надеется вернуться на поле к финалу Кубка Франции, который состоится 27 апреля.

«Результаты великолепные, некоторые даже выше, чем в среднем у футболистов при такой травме. Мы намерены продолжать восстановление до тех пор, пока медицинский штаб не разрешит Неймару тренироваться без ограничений.

Что касается физической части, то мы проводили оценивание и тренировки, в том числе силовые», – сказал Роса и добавил, что нападающий больше не испытывает боли.