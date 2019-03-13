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    Неймар может вернуться на поле к концу апреля

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может полностью восстановиться к концу следующего месяца.

    Физиотерапевт футболиста Рикардо Роса рассказал, как проходит его восстановление.

    23 января форвард получил перелом пятой плюсневой кости. Он надеется вернуться на поле к финалу Кубка Франции, который состоится 27 апреля.

    «Результаты великолепные, некоторые даже выше, чем в среднем у футболистов при такой травме. Мы намерены продолжать восстановление до тех пор, пока медицинский штаб не разрешит Неймару тренироваться без ограничений.

    Что касается физической части, то мы проводили оценивание и тренировки, в том числе силовые», – сказал Роса и добавил, что нападающий больше не испытывает боли.

    • В этом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 23 игры, забил 20 мячей и сделал 11 голевых передач.

    Источник: Le Figaro

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    13.03.2019 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 13 марта 2019, 21:33

      На сцену я бы сказал

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